Російська Федерація знову активізувала агресивну риторику на адресу європейських партнерів України, вдаючись до ультиматумів та прямих погроз силового зіткнення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Риторика РФ щодо європейських партнерів України

Черговим майданчиком для розповсюдження погроз і залякувань Москва обрала Міжнародний фестиваль молоді в Єкатеринбурзі, де зібралася значна кількість іноземних гостей.

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Під час свого виступу очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров вдався до відкритих ультиматумів.

Зокрема, Лавров стверджує, що ймовірне розміщення військових контингентів країн Заходу на території України вважатиметься “оголошенням війни Росії”.

Очільник російського МЗС пригрозив європейським державам дуже короткою війною, якщо нібито Європа нападе на Росію.

У ЦПД зазначають, що під час промови Лавров застосував класичний прийом дзеркальної пропаганди. На тлі загарбницької війни проти України та постійних провокацій проти країн Європи він почав просувати нарватив про нібито “загрозу нападу” з боку самої Європи.

За оцінкою аналітиків, подібними маніпуляціями Москва прагне перекласти відповідальність за ескалацію на західні уряди та створити виправдання для власних агресивних дій. Цей дезінформаційний вплив розрахований як на внутрішній російський ринок, так і на іноземних слухачів.

У Центрі протидії дезінформації стверджують, що агресивна риторика Кремля вкотре демонструє, що Росія не шукає шляхів до мирного врегулювання, а сприймає будь-які публічні майданчики як інструмент для шантажу міжнародної спільноти.

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