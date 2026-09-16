У Палаті представників США 16 вересня відбудеться фінальне голосування за законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії та країн, що допомагають їй обходити обмеження.

Про це заявив конгресмен Майкл Маккол.

Голосування за санкційний законопроєкт Грема

За словами Маккола, у середу він керуватиме дебатами в Палаті представників перед остаточним голосуванням за законопроєкт. Документ раніше підтримав Сенат США.

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Законопроєкт передбачає санкції проти російських посадовців, банків, представників “тіньового флоту” та інших осіб і структур, які сприяють фінансуванню війни Росії проти України.

Окремі положення дають повноваження президенту США запроваджувати до 100% мит на імпорт із країн, які купують значні обсяги російських енергоносіїв або допомагають Москві обходити санкції. Серед найбільших покупців російської нафти називають Китай та Індію.

Напередодні Палата представників проголосувала за процедурне рішення щодо розгляду законопроєкту. Голоси розділилися 214 проти 211.

Співавтор документа сенатор Річард Блюменталь заявив, що закон має посилити економічний тиск на Росію та її військову машину.

Якщо Палата представників погодиться із сенатською версією законопроєкту, його проходження через Конгрес буде завершено, після чого документ направлять президенту США.

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