У Лос-Анджелесі розбився новинний вертоліт, який використовували телеканали NBC4 та Telemundo 52 для висвітлення смертельної ДТП. Загинули троє людей, серед них фотожурналістка та пілот, ще двох людей доправили до лікарні.

Про це повідомляють NBC Los Angeles та Associated Press із посиланням на місцеву владу й екстрені служби.

Вертоліт NBC розбився у Лос-Анджелесі: що відомо

Авіакатастрофа сталася у вівторок ввечері в районі Чатсворт у долині Сан-Фернандо. Вертоліт NewsChopper 4 упав на парковку поблизу великого складського комплексу.

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Повітряне судно експлуатувала компанія Angel City Air, яка забезпечувала повітряну зйомку для NBC4 та іспаномовного телеканалу Telemundo 52.

У NBC повідомили, що перед катастрофою втратили зв’язок з екіпажем.

– Ми знали, що це був вертоліт новинної служби, ми знали, що втратили зв’язок із нашими людьми там, і щойно отримали підтвердження, що NewsChopper 4 зазнав аварії незадовго до 19:00 сьогодні в Чатсворті, – повідомила в прямому ефірі ведуча NBC4 Коллін Вільямс.

Після падіння вертоліт охопило полум’я, яке поширилося на припарковані поруч автомобілі. За даними AP, вогонь знищив щонайменше чотири автомобілі та два складські контейнери.

До ліквідації наслідків залучили понад 70 пожежників.

Хто загинув у катастрофі вертольота NBC

На борту NewsChopper 4 загинули співробітники Angel City Air – фотожурналістка та авіаоператорка Еліана Морено і пілот Джордж Марцинів.

Морено була добре відома глядачам NBC4 та Telemundo 52 завдяки повітряним репортажам. Вона народилася в окрузі Оранж та у 2010 році закінчила Університет Чепмена, де вивчала тележурналістику та політологію.

Того ж року Морено приєдналася до вертолітної команди Angel City Air та співпрацювала з низкою ЗМІ Південної Каліфорнії.

Марцинів виріс у Південній Каліфорнії. За даними NBC, Морено та Марцинів почали разом виконувати польоти у 2023 році.

Третьою жертвою, за попередніми даними пожежної служби, стала людина, яка в момент падіння вертольота перебувала на парковці.

Ще двох людей після катастрофи доправили до лікарні. Інформації про їхній стан одразу не було.

NBC4 та Telemundo 52 висловили співчуття родинам, друзям та колегам загиблих.

Вертоліт висвітлював смертельну ДТП з автобусом

NewsChopper 4 був одним із кількох новинних вертольотів, які того вечора висвітлювали іншу трагедію в Чатсворті.

Приблизно за дві години до авіакатастрофи, о 17:03 за місцевим часом, автомобіль зіткнувся з міським автобусом Los Angeles Metro на вулиці Нордхофф.

Унаслідок цієї ДТП загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Рятувальники визволяли людей, затиснутих у транспортних засобах, та надавали допомогу пасажирам автобуса.

Пожежники та поліцейські, які вже перебували неподалік через ДТП, після повідомлення про падіння вертольота оперативно прибули на місце другої катастрофи.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що внаслідок двох трагедій того вечора місто втратило п’ятьох людей.

Свідок катастрофи Заре Севанесян розповів NBC Los Angeles, що їхав неподалік разом із дружиною, коли звернув увагу на незвичайний політ вертольота.

– Я побачив вертоліт – щось виглядало не так. І я сказав дружині: “Цей вертоліт летить не так, як треба”, – розповів він.

Коли чоловік дістався місця падіння, там уже вирувала сильна пожежа. Поблизу уламків він побачив людину, яка лежала на землі, та ще кількох людей, які кликали на допомогу.

Причина падіння NewsChopper 4 наразі невідома.

Розслідування катастрофи проводитимуть Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) та Федеральне управління цивільної авіації (FAA). Їхні фахівці мають прибути на місце аварії та дослідити уламки вертольота.

Нагадаємо, 1 серпня у США на території авіабази Мірамар у Сан-Дієго розбився винищувач F-35B Корпусу морської піхоти, спричинивши пожежу на відкритій місцевості.

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