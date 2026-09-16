Два великі російські нафтопереробні заводи компанії Роснефть, розташовані у містах Сизрань та Саратов на Волзі, повністю припинили переробку нафти внаслідок атак українських безпілотників.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три галузеві джерела.

НПЗ в Сизрані та Саратові зупинили роботу

За даними співрозмовників видання, Саратовський НПЗ призупинив роботу в п’ятницю, 11 вересня, а Сизранський завод було повністю зупинено у вівторок, 15 вересня.

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Внаслідок удару дронів на Сизранському НПЗ (Самарська область) було пошкоджено кілька об’єктів. Зокрема, ураження зазнала головна установка первинної перегонки нафти CDU-6 потужністю 17 100 метричних тонн на добу, яка забезпечувала близько 71% усього обсягу переробки заводу.

Джерела зазначають, що ремонтні роботи на підприємстві триватимуть щонайменше місяць. Водночас друга установка первинної переробки (CDU-5 потужністю 7 100 тонн на добу, або 29% потужності) вже перебувала на ремонті після попередньої атаки безпілотників, що сталася в липні.

Загальна номінальна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5 млн тонн нафти на рік (150 тис. барелів на добу). У 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн сировини, виробивши 0,8 млн тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного палива та 0,7 млн тонн мазуту.

Саратовський НПЗ потужністю 7 млн метричних тонн на рік (140 тис. барелів на добу) зупинив переробку сировини 11 вересня після чергового нальоту безпілотників.

До цього завод вже призупиняв діяльність 8 вересня через пожежу та пошкодження обладнання, спричинені попередньою атакою, тому лише готувався відновити роботу 10–11 вересня. Окрім цього, підприємство вже випадало з робочого графіку на кілька тижнів після удару дронів 2 серпня.

У 2024 році Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, виробивши 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизпалива та 1,0 млн тонн мазуту.

Зупинка двох ключових заводів Роснефті відбулася на тлі продовження взаємних атак на енергетичну інфраструктуру між Україною та Росією, попри заяву президента США Дональда Трампа про наявність домовленостей щодо їхнього припинення.

Втрата потужностей Сизранського та Саратовського НПЗ здатна поглибити внутрішній дефіцит пального в РФ, де вже запровадили обмеження на експорт бензину, дизеля та авіапального.

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