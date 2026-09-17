Палата представників Конгресу США підтримала Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який передбачає посилення економічного тиску на РФ через її війну проти України.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекса Рауфоглу.

Нові санкції США проти Росії: що відомо

Закон Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 спрямований на посилення економічного тиску на Росію та обмеження доходів, які Москва отримує, зокрема, від експорту енергоносіїв.

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Документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків, енергетичного сектору та суден, які використовуються для обходу нафтових обмежень. Окремі положення стосуються Ірану.

Також закон надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ або сприяють обходу санкцій.

Водночас документ передбачає винятки, зокрема для держав, які вживають заходів для скорочення залежності від російських енергоносіїв.

За результатами фінального голосування документ підтримали 262 члени Палати представників, 159 виступили проти. Серед республіканців було 203 голоси за і 7 проти, серед демократів — 58 за і 152 проти. Закон також підтримав один незалежний конгресмен.

Палата представників погодилася з поправками Сенату, тому після цього голосування документ направили на підпис президенту США Дональду Трампу.

Що означає остаточне ухвалення закону

Журналіст Остап Яриш зазначив, що це перший проукраїнський законопроєкт, який Конгрес США повністю ухвалив за останні два роки.

За його словами, керівництво Демократичної партії виступало проти законопроєкту через положення про тарифи та низку інших норм. Водночас документ підтримали 58 демократів.

Яриш зауважив, що законопроєкт надає Білому дому додаткові інструменти економічного тиску на Москву та країни, які імпортують російські енергоносії. Водночас те, наскільки активно ці повноваження застосовуватиме адміністрація Дональда Трампа, залежатиме від її подальших рішень.

Під час обговорення законопроєкту конгресмен-демократ Стені Гоєр закликав підтримати документ, попри свої розбіжності з президентом США.

— Якщо ми не зможемо ухвалити цей законопроєкт, у Кремлі буде радість, а в Києві — сльози. Я не погоджуюся з президентом, але я категорично погоджуюся, що треба чітко заявити Росії: ви не зможете продовжувати свої дії без наслідків, — заявив Гоєр.

У Білому домі підтвердили, що Трамп підпише закон

Палата представників погодилася з поправками Сенату, завершивши розгляд законопроєкту в Конгресі США. Документ направляють на підпис президенту Дональду Трампу.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на посадовця Білого дому, Трамп планує підписати законопроєкт.

Після підпису президента документ стане законом, а передбачені ним механізми санкційного та економічного тиску на Росію отримають законодавчу основу.

Нагадаємо, що на початку червня Палата представників США окремо схвалила законопроєкт Ukraine Support Act, який передбачає підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію.

Документ підтримали 226 конгресменів, 195 проголосували проти. Він передбачає понад $1 млрд допомоги у сфері безпеки та післявоєнного відновлення, а також можливість надати до $8 млрд для оборонних потреб у форматі позикового фінансування.

Окремий блок стосується посилення санкцій проти російського фінансового та енергетичного секторів, “тіньового флоту” та інших механізмів, які використовуються для фінансування війни.

Напередодні фінального голосування щодо санкційного пакету Палата представників також провела процедурне голосування для його подальшого розгляду. 15 вересня правила розгляду сенатських поправок до H.R. 5334 були схвалені 214 голосами проти 211.

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