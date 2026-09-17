Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на наближення завершення війни з Іраном. За його словами, Тегеран зацікавлений у досягненні домовленостей зі США.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп сподівається на завершення війни з Іраном

– Ну, сподіваємося, що ми наближаємося до кінця війни. Вони (іранці, – Ред.) хочуть укласти угоду. Побачимо, як це вийде, — сказав Трамп журналістам увечері в середу, 16 вересня.

Американський президент уточнив, що отримав інформацію від Ірану “напряму”. При цьому Трамп не став розкривати подробиці отриманих даних.

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За інформацією Axios, наступного вівторка Трамп має зустрітися в Нью-Йорку з лідерами країн Перської затоки на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Видання із посиланням на анонімні джерела повідомляє, що під час зустрічі планують обговорити плани США щодо післявоєнної стратегії.

Зазначається, що Трамп неодноразово змінював цілі та терміни війни, яка почалася 28 лютого після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки, де розташовані американські військові бази.

Трамп називав однією з воєнних цілей війни в Ірані послаблення ядерного потенціалу Тегерану. В свою чергу Іран заявляє, що не має ядерної зброї, а його програма зі збагачення урану має мирний характер.

Заява Трампа пролунала на тлі нещодавніх жорстких публічних заяв секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсена Резаї.

14 вересня Резаї заявив, що Тегеран не вестиме переговорів із Вашингтоном, доки не будуть виконані умови Ірану.

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