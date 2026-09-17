Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у п’ятницю, 18 вересня, відвідає Україну. Під час візиту він зустрінеться з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо та візьме участь у саміті.

Про майбутній візит Туск повідомив у четвер, 17 вересня, під час спільної пресконференції у Варшаві з канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Візит Дональда Туска в Україну 18 вересня: що відомо

Польський прем’єр заявив, що наразі тривають консультації щодо нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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За його словами, Польща послідовно демонструє солідарність з Україною та конструктивно працюватиме над цим питанням.

Туск зазначив, що позиція Франції щодо санкцій його “дуже здивувала”, тоді як Словаччина традиційно “обережніше підходить до різних санкцій”.

– Після моєї зустрічі з прем’єрами Вишеградської групи в Братиславі кілька днів тому я оптиміст щодо позиції всієї Вишеградської групи стосовно санкцій. Завтра я побачуся з прем’єром Фіцо також в Україні, де відбудеться саміт. Натомість щодо французької позиції – я намагатимуся дізнатися у президента Макрона, чи справді захист інтересів однієї людини є пріоритетом для Франції. Мені й самому цікаво почути його відповідь з цього питання, – наголосив польський прем’єр.

Туск про енергетичне перемир’я

Дональд Туск також висловився щодо можливого енергетичного перемир’я між Росією та Україною.

Він зауважив, що попри заклики президента США Дональда Трампа припинити удари по енергетичній інфраструктурі обох держав, відповідь від Росії була дуже швидкою.

– Сьогодні й два дні тому (росіяни, – Ред.) атакували, зокрема, автозаправні станції. Цієї ночі я їхатиму через Україну і після повернення прозвітую вам, який вигляд має енергетична інфраструктура (України, – Ред.), – зазначив Туск.

Польський прем’єр додав, що очікування президента США Трампа щодо припинення Росією атак на українську енергетичну інфраструктуру виявилися марними.

На його думку, це була спроба “схилити президента Зеленського до того, щоб Україна припинила атаки на російські нафтопереробні заводи”.

– Тож, на жаль, кажу про це з болем, я побоююся, що до зими ми будемо свідками дедалі жорсткіших атак Росії на енергетичну інфраструктуру, – констатував Туск.

Раніше Дональд Туск заявляв, що Росія може посилити атаки, та не виключав їхнього поширення на територію Польщі.

Джерело : Укрінформ

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