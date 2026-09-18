Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у створенні бази американської армії в Польщі. Її можливе місце розташування можуть оголосити найближчим часом.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social 17 вересня.

База армії США в Польщі: що відомо

Трамп пов’язав просування цього питання з роботою президента Польщі Кароля Навроцького.

Зараз дивляться

— Завдяки рішучому лідерству мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягнуто значного прогресу на шляху до створення бази армії США в Польщі, – зазначив він.

Водночас остаточне рішення про створення бази з цієї заяви Трампа не випливає. Президент США уточнив, що в разі реалізації плану місце розташування військового об’єкта назвуть найближчим часом.

— Це стане історичним кроком для нашого великого американо-польського блоку, – додав Трамп.

Питання про розширення американської військової присутності в Польщі обговорюють не вперше. У червні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що передав главі Пентагону Піту Гегсету офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ.

Наразі американські військові вже перебувають у Польщі, однак переважно на ротаційній основі. За даними Reuters, Варшава прагне посилення постійної військової присутності США на східному фланзі НАТО.

Нагадаємо, що у травні Дональд Трамп також оголосив про намір направити до Польщі додаткові 5 тис. американських військових. Це сталося після того, як Пентагон призупинив перекидання до країни близько 4 тис. військовослужбовців.

Водночас на той момент не повідомлялося, коли саме додаткові сили прибудуть до країни, де їх розмістять і чи буде їхня присутність постійною або ротаційною.

Джерело : Politico

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.