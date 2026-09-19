Більшість країн НАТО не зможуть відбити потенційну ракетну атаку з боку Росії, якщо війна пошириться за кордони України, а Європа суттєво не встигає за стрімким розвитком безпілотних технологій.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю виданню The Guardian.

Президент Латвії про відставання Європи у сфері дронів

За словами Рінкевичса, технології війни безпілотників в Україні розвиваються надзвичайно швидко, через що нинішні підходи до підготовки повітряного захисту можуть повністю застаріти вже до середини наступного року.

Зараз дивляться

— Ми бачимо, що протиповітряна оборона, захист від безпілотників, протибалістична оборона мають серйозні проблеми. І давайте будемо відвертими. Україна має їх. Уся Європа та НАТО мають їх. Якщо Росія вирішить використати пару ракет на цій території, я думаю, що це буде серйозним викликом для багатьох країн, — сказав він.

Ситуація ускладнюється тим, що Україна та її європейські союзники зіткнулися із затримками постачань ракет до систем Patriot та інших засобів ППО.

Згідно з оцінками Бюджетного управління Конгресу, США вже витратили майже дві третини своїх запасів важливих ракет-перехоплювачів на війну в Ірані, а поповнення цих ресурсів займе щонайменше п’ять років.

Переговори щодо передачі Європі чи Україні ліцензій на виробництво систем Patriot тривають, проте стикаються з технічними труднощами. Рінкевичс зауважив, що хоч Європа має певний потенціал, але Patriot залишаються найкращим рішенням, а нарощування реальних оборонних спроможностей вимагає тривалого часу.

Рінкевичс вважає повномасштабне звичайне вторгнення РФ у країни Балтії малоймовірним, проте застерігає від інших загроз. За його словами, після виборів Москва посилить мобілізацію, а взимку тиснутиме на Україну та намагатиметься підірвати рішучість її союзників за допомогою диверсій, кібератак та провокацій із дронами.

Заяви Рінкевичса пролунали на тлі посилення занепокоєнь щодо дій Москви. Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може завдати ударів по країнах НАТО, які підтримують Україну, щоб випробувати дієвість Статті 5 про колективну оборону та представити це як “випадковість”.

Коментуючи слова Туска, президент США Дональд Трамп визнав, що РФ вже атакує союзників України близько п’яти років, після чого висловив підтримку президенту Польщі Каролю Навроцькому.

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