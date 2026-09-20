У Польщі затримали чоловіка за погрози Туску в соцмережах
- У Польщі затримали 56-річного жителя Перемишльського повіту, який, за даними поліції, опублікував у соцмережах відео з погрозами на адресу прем’єр-міністра Дональда Туска.
- Польська поліція наголосила, що публікація погроз в інтернеті не гарантує анонімності й може мати юридичні наслідки для автора таких матеріалів.
У польському Перемишлі правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, який опублікував у соцмережах відео з погрозами на адресу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.
У Польщі затримали чоловіка через можливі погрози Туску
Як повідомила речниця міської поліції Кароліна Ковалік, затримання відбулося у суботу, наступного дня після появи відеозапису в мережі. Правоохоронці вилучили сам запис, а також електронні пристрої чоловіка.
Наразі слідчі аналізують зібрані матеріали. Очікується, що 56-річному затриманому оголосять обвинувачення у понеділок.
У поліції наголосили, що розміщення незаконного контенту в інтернеті не гарантує анонімності. Правоохоронці заявили, що реагують на подібні випадки, встановлюють авторів таких матеріалів і притягують їх до відповідальності відповідно до законодавства.
Нагадаємо, що це не перший випадок погроз у бік прем’єр-міністра Польщі.
Так, наприкінці липня повідомлялось, що у Польщі прокуратура розслідує погрози на адресу Дональда Туска, опубліковані в інтернет-коментарях.
Джерело: RMF24