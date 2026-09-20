У польському Перемишлі правоохоронці затримали 56-річного чоловіка, який опублікував у соцмережах відео з погрозами на адресу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

У Польщі затримали чоловіка через можливі погрози Туску

Як повідомила речниця міської поліції Кароліна Ковалік, затримання відбулося у суботу, наступного дня після появи відеозапису в мережі. Правоохоронці вилучили сам запис, а також електронні пристрої чоловіка.

Наразі слідчі аналізують зібрані матеріали. Очікується, що 56-річному затриманому оголосять обвинувачення у понеділок.

Зараз дивляться

У поліції наголосили, що розміщення незаконного контенту в інтернеті не гарантує анонімності. Правоохоронці заявили, що реагують на подібні випадки, встановлюють авторів таких матеріалів і притягують їх до відповідальності відповідно до законодавства.

Нагадаємо, що це не перший випадок погроз у бік прем’єр-міністра Польщі.

Так, наприкінці липня повідомлялось, що у Польщі прокуратура розслідує погрози на адресу Дональда Туска, опубліковані в інтернет-коментарях.

Джерело: RMF24

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.