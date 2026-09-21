Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції попереджають, що Росія може активізувати диверсійну діяльність у Європі вже найближчими місяцями. Водночас їхні оцінки щодо ризику прямого вторгнення РФ на територію країн НАТО відрізняються.

РФ може посилити диверсійну діяльність у Європі

Про це керівники європейських розвідувальних служб заявили в окремих інтерв’ю The Guardian.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії (BIS) Міхал Куделка вважає, що Москва може вдатися до обмеженого вторгнення на територію однієї з країн НАТО, провокацій під чужим прапором або масштабної інформаційної кампанії.

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За його словами, такий сценарій теоретично може реалізуватися вже протягом кількох місяців, хоча наразі немає ознак неминучого нападу.

Куделка також припустив, що Росія намагатиметься використовувати слабкі місця західних суспільств, щоб послабити підтримку України.

Керівник Служби державної безпеки Латвії (VDD) Нормундс Межвієц заявив, що його відомство не бачить ознак підготовки до неминучої атаки. Водночас, за його словами, є сигнали, що Москва готується до більш рішучих дій у Європі.

При цьому залишається незрозумілим, чи йдеться про конкретні плани, чи про ширшу стратегію Росії, спрямовану на поширення страху та невизначеності у західних країнах.

Очільник військової розвідки та служби безпеки Швеції Томас Нільссон, зі свого боку, заявив, що не бачить ознак готовності Москви до реальних переговорів про завершення війни проти України.

Водночас усі троє керівників спецслужб погодилися, що російська диверсійна кампанія в Європі, найімовірніше, посилюватиметься.

Нільссон назвав важливим сигналом інцидент із безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпцига, який німецька влада пов’язує з російською розвідкою. За його словами, Москва за допомогою диверсій прагне послабити підтримку України, поглибити розбіжності всередині НАТО та залякати населення європейських країн.

Межвієц зазначив, що характер російських операцій також змінюється: замість хаотичних підпалів та інших акцій, спрямованих передусім на створення паніки, Росія дедалі частіше може зосереджуватися на конкретних об’єктах, пов’язаних із підтримкою України.

Куделка додав, що диверсійна активність РФ також створює додаткове навантаження на європейські спецслужби, оскільки навіть після інцидентів, не пов’язаних із Росією, доводиться перевіряти можливу причетність Москви.

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