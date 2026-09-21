Росатом будує нові потужності на заводі Алабуга-Волокно в Татарстані, які мають забезпечити російську авіаційну та оборонну промисловість додатковими обсягами вуглецевого волокна.

Про це пише Politico, яке отримало внутрішні бізнес-плани, проєктну та технічну документацію щодо розширення російського підприємства.

Росія розширює виробництво матеріалів для Shahed: що відомо

За даними ЗМІ, після запуску нових потужностей підприємство має додатково виробляти до 500 тонн вуглецевого волокна на рік.

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Цей матеріал використовується в аерокосмічній галузі та є важливим для виробництва безпілотників. Вуглецевим волокном зміцнюють крила та внутрішні конструкції дрона, зокрема елементи навколо паливного бака та двигуна.

Експерт з питань озброєнь Девід Олбрайт оцінив, що 500 тонн волокна може вистачити для виробництва додаткових 28 тис. ударних дронів Шахед/Герань, які РФ використовує для атак на українські міста.

Водночас 28 тис. — це оцінка потенційної кількості дронів, а не заявлений Росією план виробництва готових безпілотників.

За оцінкою України, яку наводить Politico, нині РФ може виробляти понад 36 тис. дронів-камікадзе Герань на рік. Додаткові потужності, за підрахунками експерта, потенційно можуть збільшити цей показник приблизно на 78%.

Коли запрацюють нові потужності Алабуга-Волокно

У травні 2026 року російська влада схвалила будівництво нової виробничої лінії Алабуга-Волокно. Завершити будівництво планують у 2027 році, а до 2029-го підприємство має вийти на додаткове виробництво до 500 тонн вуглецевого волокна щороку.

Підготовчі роботи вже ведуться. За словами українського чиновника, супутникові знімки за травень-липень показують розчищення території біля чинного підприємства. Олбрайт, який аналізував знімки за серпень, повідомив про підготовку фундаменту нового заводу.

Згідно з внутрішніми документами Росатома, основною продукцією нового підприємства стане вуглецеве волокно марки UMT42S-3K для аерокосмічної промисловості.

Серед причин розширення в документах вказані імпортозаміщення продукції подвійного призначення та забезпечення потреб авіаційної й оборонної промисловості РФ.

Росія хоче зменшити залежність від імпорту з Китаю

Розширення власного виробництва має також зменшити залежність РФ від китайських поставок.

Раніше Politico повідомляло, що Алабуга-Волокно отримало 46 тонн хімічної сировини для виробництва вуглецевого волокна від китайської державної корпорації. Інформація ґрунтувалася на внутрішніх транспортних і митних документах Росатома.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило виданню, що йому невідомо про плани розширення російського виробництва дронів. Там також заявили про контроль експорту товарів подвійного використання відповідно до законодавства КНР.

Алабуга-Волокно та його материнська компанія UMATEX перебувають під санкціями США, Великої Британії та інших західних країн. Росатом відмовився коментувати отримані журналістами документи.

Скільки дронів планує виробляти Росія

За аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), який наводить Politico, Росія планує виготовити близько 130 тис. дронів до 2030 року в межах національного проєкту Безпілотні авіаційні системи. До 2035 року показник планують збільшити до 350 тис.

Керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначив, що розширення Алабуги та пов’язаних із нею підприємств слід розглядати як довгостроковий виклик не лише для України, а й для європейської безпеки.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що 19 вересня та в ніч проти 20 вересня Сили оборони завдали ударів по низці військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях.

Поблизу Сіверськодонецька Луганської області було уражено місце виробництва БпЛА. У районі Українки Запорізької області Сили оборони уразили ЗРК Бук-М3, а в районі Балки на Донеччині — РЛС Небо-У.

Також на Донеччині у районі Зоряного уражено командно-спостережний пункт, а поблизу Старомихайлівки — пункт управління безпілотними системами російських військ.

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