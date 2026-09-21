Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з лідером України Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських НПЗ.

Про нові деталі телефонної розмови президентів України та США повідомляє Axios із посиланням на джерело, обізнане зі змістом дзвінка.

Трамп просив Зеленського припинити удари по НПЗ РФ

Телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 20 вересня. За даними джерела Axios, значну увагу під час дзвінка приділили українським ударам по російських нафтопереробних заводах.

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Трамп, як стверджує співрозмовник видання, неодноразово просив Зеленського припинити такі атаки. Президент США пояснював це тим, що удари по російських НПЗ сприяють зростанню світових цін на дизельне пальне.

— Слово “дизель” згадувалось під час розмови багато разів, — розповіло джерело Axios.

За інформацією видання, Зеленський і Трамп також мають зустрітися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Орієнтовно зустріч очікується у вівторок, 22 вересня.

Після телефонної розмови Зеленський повідомив, що сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку. Президенти обговорили дипломатичні зусилля щодо завершення війни та питання безпеки.

Український президент зазначав, що Київ та американська сторона опрацьовують ідеї щодо деескалації та фундаментальних питань безпеки, зокрема енергетичної й продовольчої.

Це не перше подібне прохання американського президента. 13 вересня Трамп публічно закликав Зеленського припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі та пов’язав атаки з дефіцитом дизельного пального.

Наступного дня Трамп заявив, що Україна та РФ нібито домовилися утримуватися від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Водночас він не уточнив термінів або інших умов такої домовленості. Зеленський згодом заявив про готовність України до взаємного припинення таких ударів за умови, що Росія справді припинить атаки на українську критичну інфраструктуру.

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