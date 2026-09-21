Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зазнав історичної поразки на земельних виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії, які відбулися 20 вересня.

ХДС Мерца не проходить до ландтагу Мекленбурга-Передньої Померанії

Як пише DW, за попередніми офіційними результатами, партія набрала 4,9% голосів і не подолала п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до земельного парламенту.

Для ХДС це найгірший результат за всю історію партії. Від 1946 року християнські демократи ще жодного разу не залишалися поза ландтагом за підсумками виборів. Для порівняння, у 2021 році ХДС отримав у Мекленбурзі-Передній Померанії 13,3% голосів.

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Після оприлюднення перших результатів екзитполів, які свідчили, що партія перебуває на межі проходження до парламенту, Мерц назвав ситуацію катастрофою.

Водночас канцлер заявив, що не має наміру змінювати свій політичний курс ані на посаді глави уряду, ані як очільник ХДС. За його словами, реформи є найкращим засобом протидії авторитаризму.

Результати голосування у Берліні

У Берліні також завершили підрахунок голосів на земельних виборах, повідомляє Spiegel. За даними земельної виборчої комісії, найбільшу підтримку отримала партія Ліві — 25,7%.

На другому місці опинився ХДС із результатом 18,8%. Третю позицію посіла Альтернатива для Німеччини, яка набрала 16,3% голосів.

Зелені отримали 14,3%, а Соціал-демократична партія Німеччини — 12,1%.

Порівняно з попередніми виборами, СДПН втратила 6,3 відсоткового пункта. Водночас ліві суттєво посилили свої позиції — результат партії зріс на 13,4 відсоткового пункта.

Реакція Мерца на результати виборів у Мекленбургу-Передній Померанії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) після поразки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на виборах у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія заявив про намір продовжити реформи на своїй посаді.

– Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед. Я твердо переконаний, що успіх наших реформ не лише покращить наше спільне життя, а й змінить на краще наше сприйняття самих себе та наш імідж у світі. Німеччина здатна до реформ, – заявив він у штаб-квартирі ХДС у Берліні ввечері неділі, 20 вересня, пишуть агентства dpa та AFP.

Результат своєї партії на виборах він назвав “катастрофою”, при цьому зазначивши, що ХДС “наполегливо боровся”.

До речі, на початку вересня на виборах до ландтагу німецької землі Саксонія-Ангальт перемогла ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН).

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