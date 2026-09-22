Посли країн ЄС домовилися виключити двох мільярдерів із санкційного списку ЄС щодо Росії та продовжити ще на три роки санкції щодо решти 3 тис. фізичних і юридичних осіб.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС.

Двох російських мільярдерів виключили зі санкційного списку ЄС

Раніше посли ЄС домовилися вилучити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку в обмін на продовження санкцій ще на три роки.

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Проте Латвія залишалася останньою країною, яка виступала проти цього рішення у процесі, що проходив у незвично напруженій атмосфері.

На початку цього місяця Франція здивувала інших членів ЄС, виступивши за виключення російсько-узбецького металургійного магната Усманова із санкційного списку ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки.

Після цього Люксембург зажадав такого самого рішення щодо Фрідмана, який подав проти країни позов на $16 млрд.

Як повідомляє The Guardian, посли 27 країн ЄС під час зустрічі у вівторок вранці не досягли домовленості щодо виключення засновника USM Holdings Алішера Усманова та співзасновника Альфа-груп Михайла Фрідмана із санкційного списку.

Це рішення мало бути ухвалене в обмін на продовження обмежень щодо майже 3 тис. людей і компаній, яких звинувачують у сприянні війні Росії проти України.

Це було третє обговорення питання протягом останніх 24 годин. Дипломати планували повернутися до нього пізніше у вівторок, за кілька годин до завершення встановленого терміну.

У разі відсутності домовленості між країнами ЄС про продовження санкцій обмеження щодо майже 3 тис. осіб та організацій мали припинити діяти 22 вересня.

До санкційного переліку входять, серед інших, президент РФ Володимир Путін, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, депутати Держдуми, великі російські банки, енергетичні компанії та підприємства військово-промислового комплексу.

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