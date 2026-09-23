Перед відкриттям Генасамблеї ООН у Нью-Йорку лідери та офіційні представники 20 країн світу оприлюднили спільну заяву із закликом створити спеціалізовану міжнародну установу для нагляду за передовими системами штучного інтелекту.

20 країн закликають створити новий орган для контролю ШІ

Ініціатором документа для створення органу для контролю ШІ виступив президент Фінляндії.

У заяві наголошується, що стрімкий розвиток технологій та непоодинокі випадки, коли системи ШІ обходять базові протоколи безпеки, вимагають негайної та узгодженої міжнародної координації.

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— Штучний інтелект має залишатися під людським керівництвом, наглядом та контролем. Він має розроблятися та використовуватися відповідно до міжнародного права, — йдеться в документі.

Серед підписантів звернення — прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Кенії Вільям Руто, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, очільник уряду Австралії Ентоні Албанезе, президент ПАР Сиріл Рамафоса, а також високі представники Туреччини та ОАЕ.

Водночас США, Велика Британія та Китай утрималися від підписання спільної заяви.

Документ містить заклик до трьох конкретних кроків:

IT-компанії повинні проводити ретельні перевірки безпеки своїх систем до їхнього публічного запуску та надавати доступ незалежним експертам для оцінки ризиків. Уряди мають розробити спільні міжнародні критерії безпеки, щоб кожна країна мала науково обґрунтовані інструменти для оцінки моделей ШІ. Члени ООН повинні створити міжнародну інституцію, здатну встановлювати норми, проводити перевірки та скликати представників держав у разі, якщо ШІ “перевищить порогові значення своїх можливостей”.

Очікується, що тема штучного інтелекту стане однією з центральних під час засідань Радбезу ООН та заходів у межах Генасамблеї.

Джерело : NBC News

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