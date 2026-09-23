Російський лідер Володимир Путін нібито готовий до нової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, але для її проведення спочатку має бути досягнута конкретна офіційна домовленість.

Про це 23 вересня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

Путін готовий до нової зустрічі з Трампом — Пєсков

За словами Пєскова, Москва не відкидає можливості нових переговорів Путіна з американським президентом.

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— Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом, — заявив речник Кремля.

Водночас Пєсков визнав, що наразі жодної конкретики щодо такої зустрічі немає. За його словами, переговори можуть відбутися лише після досягнення офіційної домовленості про їх проведення.

Пєсков також повторив позицію Москви щодо можливої особистої зустрічі Путіна та президента України Володимира Зеленського.

— За бажання він може приїхати до Москви, — заявив Пєсков.

Речник Кремля стверджує, що проводити зустріч лідерів до попередньої роботи на експертному рівні нібито недоцільно.

Пєсков також заявив, що Москва наразі не бачить передумов для переходу до мирного треку переговорів щодо України, водночас стверджуючи, що РФ залишається відкритою до них.

Нагадаємо, що 22 вересня під час Генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп закликав Путіна зупинити війну проти України. Президент США також заявив, що Вашингтон працює з Україною та Росією над припиненням війни.

Того ж дня у Нью-Йорку Трамп провів переговори із Зеленським. Сторони обговорювали дипломатичні шляхи завершення війни, підготовку до зими, захист української енергетики та оборонну співпрацю.

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