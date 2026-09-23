Україна має три ключові очікування від Китаю на тлі пошуків шляхів завершення війни з Росією. Водночас у Києва залишаються питання щодо реального впливу Пекіна на Москву та перспектив діалогу із Сі Цзіньпіном.

Про це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод розповіла в інтерв’ю Radio NV.

Чого Україна очікує від Китаю у війні з Росією

Експертка зауважила, що президент України Володимир Зеленський неодноразово публічно звертався до Китаю, однак особистої зустрічі лідерів країн не було. За її словами, єдиним прямим контактом була телефонна розмова у квітні 2023 року.

Зараз дивляться

– Але те, що Україна очікує від Китаю реалістично, – це, фактично, три речі. Це повага до територіальної цілісності України, до суверенітету України. Друге – це щоб Китай не підтримував Росію летальною зброєю, військом. І третє – щоб Китай намагався на всіх майданчиках бути гарантом ядерної безпеки, тобто проти розповсюдження ядерної зброї, – перерахувала Голод.

Вона нагадала, що Зеленський неодноразово озвучував такі тези у зверненнях до Китаю.

Голод припустила, що Зеленський може звернутися до президента США Дональда Трампа, аби той порушив питання можливого тиску Китаю на Володимира Путіна.

– Але давайте будемо реалістами: якби Сі Цзіньпін це хотів зробити, він вже зробив би це багато разів. Але або не хоче, або не може, або ми перебільшуємо роль Китаю, – зазначила вона.

За словами Голод, із публікацій Global Times та оцінок інших китайських експертів випливає, що Україна не є пріоритетним питанням порядку денного. Україну згадують наприкінці порядку денного поряд з Іраном та Близьким Сходом.

– Сподіваємося, що дійсно це буде обговорено, що Україна буде в підсумковому readout (повідомленні за результатами зустрічі, – Ред.). Але очікувати на якийсь прорив для України, на жаль, я особисто таких передумов не бачу, – пояснила Віта Голод.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Нью-Йорку порушив питання участі Китаю в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни.

Зеленський заявив, що вважає доцільним залучення голови КНР Сі Цзіньпіна до переговорного процесу, оскільки той має вплив на Володимира Путіна.

Ця розмова відбулася напередодні першого за 11 років державного візиту Сі Цзіньпіна до США, який триватиме з 23 до 25 вересня. Під час нього китайський лідер має зустрітися з Дональдом Трампом.

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