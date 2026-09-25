Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про конфіденційність, оприлюднивши інформацію про передання двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

Про це пише The Korea Times із посиланням на заяву південнокорейського президента.

Сеул заявив про порушення домовленості щодо полонених КНДР

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив, що Україна нещодавно передала двох полонених військових із КНДР до Південної Кореї.

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Після цього в Офісі президента України зазначили, що передання відбулася в результаті прямого діалогу Києва із Сеулом.

За словами Лі Чже Мьона, сторони попередньо домовилися не розголошувати інформацію про цей процес через можливі ризики для дипломатії, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

– Україна оприлюднила інформацію про передання, порушивши угоду про нерозголошення. Я не знаю причин такого оприлюднення, але це дуже прикро, – заявив він.

Лі наголосив, що Південна Корея вважала збереження конфіденційності доцільним через можливі наслідки для самих військовополонених та їхніх сімей, які залишаються у Північній Кореї.

Раніше уряд у Сеулі саме з міркувань безпеки відмовлявся підтверджувати прибуття північнокорейських військових до країни.

За даними The Korea Times, Київ і Сеул обговорювали їхню можливу передання після того, як обидва полонені висловили бажання переїхати до Південної Кореї.

Як у Києві відповіли на претензії Південної Кореї

У відповідь на запит агентства Yonhap в Офісі президента України заявили, що оприлюднили лише сам факт перевезення полонених до Південної Кореї, не розкриваючи подробиць процесу.

Українська сторона також зазначила, що вважала б дивним повністю приховувати сам факт передання.

Водночас представник адміністрації президента Південної Кореї на умовах анонімності повідомив, що Сеул заздалегідь знав про намір Зеленського згадати передання полонених.

За його словами, Україна попередила про майбутнє оприлюднення інформації, однак надала лише загальні відомості й не уточнила, у якій формі буде представлено факт передання.

Саме тому Лі Чже Мьон, за словами представника його адміністрації, висловив жаль через недотримання попередньої домовленості про конфіденційність.

Нагадаємо, що двох північнокорейських військових українські сили взяли в полон у січні 2025 року. Вони перебували в Курській області Росії разом з іншими військовими КНДР, яких направили для підтримки російської армії у війні проти України.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, як використають полонених солдатів КНДР. За даними ГУР, взяття в полон північнокорейських солдатів є потрібним інцидентом для України, бо дає можливість отримати корисну інформацію.

Пізніше Зеленський заявив про готовність України передати КНДР їхніх військових, взятих у полон, якщо лідер Північної Кореї Кім Чен Ин організує обмін цих солдатів на українських захисників, яких у неволі утримує Росія.

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