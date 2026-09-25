Президент Фінляндії Олександр Стубб звернувся до Ілона Маска з проханням розширити покриття Starlink для України, щоб українські сили могли уражати російські пускові установки балістичних ракет на окупованих територіях і в Росії.

Про це Стубб заявив в інтерв’ю Reuters у Нью-Йорку.

Стубб попросив Маска розширити Starlink для України

За словами президента Фінляндії, розширення покриття Starlink могло б допомогти Україні боротися з російськими балістичними ракетами, особливо напередодні зими.

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– Я прошу Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет, як на окупованій території України, так і в Росії, для стратегічних цілей, адже це врятує життя, – сказав Стубб.

Наразі Starlink не працює над територією Росії. Водночас українські посадовці вважають, що доступ до системи там дозволив би ЗСУ ефективніше уражати мобільні пускові установки балістичних ракет у радіусі кількох сотень кілометрів від українського кордону.

Starlink працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Система стала одним із важливих засобів зв’язку на полі бою та використовується, зокрема, під час роботи безпілотників.

За даними Reuters, цього літа Росія застосовувала балістичні ракети з рекордною інтенсивністю. Водночас Україна відчуває дефіцит засобів для їхнього перехоплення, зокрема ракет для систем Patriot.

Стубб назвав три головні потреби України перед зимою

Президент Фінляндії заявив, що напередодні холодного сезону Україні насамперед потрібні засоби протиповітряної оборони.

Другим напрямом він назвав підтримку енергетичної інфраструктури, а третім – фінансування.

– Ми працюємо над підготовкою зимового пакету, бо я не бачу, щоб війна закінчилася до настання зими, – зазначив Стубб.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Нью-Йорку також просував ідею домовленостей щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об’єктах у Чорному морі. За даними Reuters, Росія публічно не демонструвала готовності до таких домовленостей.

Стубб позитивно оцінив відновлення у серпні переговорних контактів між Україною та Росією за посередництва США.

На його думку, найпростішим рішенням могло б стати безумовне припинення вогню, після якого сторони могли б перейти до переговорів щодо безпеки, територій, відбудови, компенсацій та інших питань.

Також президент Фінляндії припустив можливість замороження бойових дій уздовж лінії зіткнення зі створенням 30-кілометрових буферних зон. Іншим варіантом він назвав часткове припинення вогню щодо об’єктів, пов’язаних з енергетикою та зерном.

Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа українська сторона вже порушувала питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії. Трамп порадив Києву обговорювати розширення таких можливостей безпосередньо з Ілоном Маском.

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