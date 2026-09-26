Відпрацювали Нептуни: Сили оборони уразили Азовський оптико-механічний завод у РФ
- Сили оборони України за допомогою ракет Нептун, реактивних ракет-дронів Рута, Паляниця і Барс уразили Азовський оптико-механічний завод.
- Під атаку потрапили комплекс Панцир-С2 та цистерни з пальним у Ростовській області РФ.
- Також уражено склад боєприпасів у Сіверськодонецьку, РЛС Терек на Донеччині та Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
Сили оборони уразили низку важливих об’єктів на території Росії, які працюють на війну проти України. Зокрема, уражено Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області, по якому відпрацювали українські крилаті ракети Нептун, реактивні ракети-дрони Рута, Паляниця та Барс.
Про це повідомляють Служба безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ, президент Володимир Зеленський.
Ураження Азовського оптико-механічного заводу
За інформацією СБУ, внаслідок ураження Азовського оптико-механічного заводу пошкоджено об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех, цех із виготовлення друкованих плат.
Під час ударів використали українські крилаті ракети Нептун, а також реактивні ракети-дрони Рута, Паляниця та Барс.
За інформацією Генштабу, Азовський оптико-механічний завод входить до складу корпорації Тактичне ракетне озброєння.
На заводі виробляються радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади та електронні системи для високоточної артилерії.
Крім цього, в Азові зафіксували влучання у залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, а у Ростовській області уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2.
— Щодня відповідаємо агресору на його терор проти людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від воїнів. Були застосування наших санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі, — підтвердив Зеленський.
Ураження складу боєприпасів та РЛС Терек
Крім цього, у Сіверськодонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Водночас у районі Семенівського Донецької області під удари потрапила радіолокаційна станція П-18 Терек.
Як зазначають у Генштабі, П-18 Терек — це мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.
Максимальна дальність виявлення цілей може сягати близько 250 км, а висота – до 35 км. Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.
У ніч на 26 вересня під атаку потрапив російський НПЗ Ільський у Краснодарському краї. Після влучання на території заводу зафіксували дві пожежі, зокрема, у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ.