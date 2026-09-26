Сили оборони уразили низку важливих об’єктів на території Росії, які працюють на війну проти України. Зокрема, уражено Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області, по якому відпрацювали українські крилаті ракети Нептун, реактивні ракети-дрони Рута, Паляниця та Барс.

Про це повідомляють Служба безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ, президент Володимир Зеленський.

Ураження Азовського оптико-механічного заводу

За інформацією СБУ, внаслідок ураження Азовського оптико-механічного заводу пошкоджено об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех, цех із виготовлення друкованих плат.

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Під час ударів використали українські крилаті ракети Нептун, а також реактивні ракети-дрони Рута, Паляниця та Барс.

За інформацією Генштабу, Азовський оптико-механічний завод входить до складу корпорації Тактичне ракетне озброєння.

На заводі виробляються радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади та електронні системи для високоточної артилерії.

Крім цього, в Азові зафіксували влучання у залізничні цистерни з пально-мастильними матеріалами, а у Ростовській області уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2.

— Щодня відповідаємо агресору на його терор проти людей і нашої країни. Є нові результати далекобійних відповідей від воїнів. Були застосування наших санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на цю війну. Є результати в Чорному морі, — підтвердив Зеленський.

Ураження складу боєприпасів та РЛС Терек

Крім цього, у Сіверськодонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Водночас у районі Семенівського Донецької області під удари потрапила радіолокаційна станція П-18 Терек.

Як зазначають у Генштабі, П-18 Терек — це мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.

Максимальна дальність виявлення цілей може сягати близько 250 км, а висота – до 35 км. Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.

У ніч на 26 вересня під атаку потрапив російський НПЗ Ільський у Краснодарському краї. Після влучання на території заводу зафіксували дві пожежі, зокрема, у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ.

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