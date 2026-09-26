Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь президента Росії Володимира Путіна у зустрічі G20 може стати початком “серйозних переговорів” щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Politico у суботу, 26 вересня.

Участь Путіна у G20 – шанс для переговорів

Президент США Дональд Трамп запросив російського президента на наступний саміт G20 у Маямі, запланований на грудень.

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції зі своєю канадською колегою в Оттаві висловився оптимістично з цього приводу.

– Це справді буде лакмусовим папірцем, зокрема й для Володимира Путіна щодо готовності до переговорів. Тож такими можливостями потрібно було б скористатися. Ми неодноразово закликали російський уряд і Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо буде така можливість, то це принаймні стане початком серйозних переговорів, – зазначив він.

Вадефуль додав, що передумовою для змістовної розмови має бути припинення вогню на час переговорів.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що була здивована запрошенням Трампа Путіну, але додала, що Канада все одно візьме участь, оскільки це і є “справжньою дипломатією”.

Висловлювання Вадефуля розійшлися з офіційною позицією його уряду. Речник канцлера Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус на початку цього тижня заявив, що “німецький уряд не розглядає відносини з Росією як такі, що можуть продовжуватися у звичайному режимі”, і що він координує спільну відповідь зі своїми партнерами.

Запрошення Білого дому є останньою спробою США повернути Москву до міжнародного дипломатичного простору і може призвести до першої особистої участі Путіна у G20 з 2019 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає саміт G20 потенційним майданчиком для проведення тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії, яка могла б принести реальний результат у мирних переговорах.

У квітні в МЗС РФ заявили, що Росія отримала запрошення на саміт G20 у Маямі. Там зазначили, що ситуація ще може змінитися, а остаточне рішення щодо участі ухвалюватимуть ближче до дати проведення саміту.

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