У Росії в Амурській області сталася авіакатастрофа за участю військового літака Ту-95. Загинуло шестеро військовослужбовців, які перебували на борту, також є один постраждалий.

Оновлено о 16:30. Про це повідомляють російські видання із посиланням на заяву Міністерства оборони РФ, Telegram-канали Exilenova+, Mash та Astra.

В Росії розбився Ту-95МС в Амурській області

За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталася в селі Красноярово Амурської області на території Російської Федерації.

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Як зазначається, на борту російського літака Ту-95 перебувало сім осіб — усі військовослужбовці.

Внаслідок падіння літака шість членів екіпажу загинули, а один дістав травми, повідомили у Міноборони Росії.

Там стверджують, що Ту-95 зазнав авіакатастрофи під час виконання навчально-тренувального польоту. Літак виконував політ без боєкомплекту.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що відомо про російський літак Ту-95, який війська РФ застосовують для бомбардування українських міст, а також розповідали, які ракети він може нести.

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