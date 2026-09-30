Польща не має наміру бойкотувати саміт Групи двадцяти (G20) в американській Атланті, навіть якщо туди запросять представників країни-агресора або російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Rzeczpospolita.

Участь Польщі у саміті G20 та ставлення до РФ

Сікорський підтвердив свій намір взяти участь у зустрічі очільників МЗС країн G20 в Атланті, незалежно від того, чи буде там присутній міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров або кремлівський диктатор Володимир Путін.

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— Я буду на саміті G20 в Атланті. Я не знаю, чи запросять міністра закордонних справ Росії, але незалежно від того, чи буде він запрошений, я маю намір взяти участь. Дипломатія складніша, ніж здається, іноді ставить нас у незручні ситуації, але ми повинні знати, як з ними справлятися, — наголосив він.

Відповідаючи на запитання щодо можливого контакту з Путіним, Сікорський категорично заперечив можливість потиснути йому руку.

Він нагадав, що Путін є особою, на яку Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт. Очільник МЗС Польщі наголосив, що не має звички підтримувати близькі стосунки з підозрюваними.

Водночас Сікорський назвав ідею президента США Дональда Трампа запросити Путіна поганою. Він нагадав, що Путін є невиїзним до багатьох країн (як-от ПАР, яка поважає зобов’язання перед МКС), і до нього не слід ставитися як до бажаного гостя, поки той веде агресивну війну проти України.

Оцінюючи мотивацію Трампа, очільник МЗС Польщі зауважив, що Трамп мислить як бізнесмен, вважаючи, що в кожній ситуації є взаємовигідні рішення. Однак такий підхід поки що не дає результатів і лише виводить Путіна з міжнародної ізоляції.

Сікорський наголосив, що Росія публічно не відмовилася від своїх воєнних цілей і прагне завоювати всю Україну.

Однак Україна суттєво наростила свої спроможності щодо завдання далекобійних ударів по російській території, зокрема, атакуючи заводи з виробництва безпілотників та нафтопереробні підприємства, паралельно пропонуючи взаємне припинення вогню.

Також Сікорський згадав про прохання очільника Білого дому до президента України Володимира Зеленського утриматися від бомбардувань Москви під час військового параду або перебування там переговорників.

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