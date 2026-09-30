У НАТО не сприймають ядерні погрози Кремля надто серйозно, оскільки російський диктатор Володимир Путін чітко усвідомлює неможливість перемоги у протистоянні з Організацією Північноатлантичного договору.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з пресою у Брюсселі.

Рютте про реакцію НАТО на ядерні погрози РФ

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи зросли реальні ризики застосування Росією ядерної зброї проти держав-членів НАТО (зокрема, країн Балтії) після отримання відповідного листа від Москви, генсек надавав однозначну відповідь.

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— Ні, це не так. Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО, тому я не сприймаю це аж так серйозно, — наголосив Рютте.

Водночас генеральний секретар НАТО стверджує, що Організація Північноатлантичного договору повинна була відреагувати на дії Москви та чітко донести до керівника Кремля позицію союзників.

Також Рютте прямо звернувся до російського керівництва із закликом змінити курс дій.

— Припиніть ядерні погрози — це абсолютно недоречно й не допомагає. І передусім припиніть війну в Україні, яка є неспровокованою та агресивною, — наголосив генеральний секретар НАТО.

Нещодавно стало відомо, що Росія пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї через нібито загрози для Калінінградської області. Проте в Організації Північноатлантичного договору відкинули погрози та засудили риторику Москви.

Джерело : Європейська правда

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