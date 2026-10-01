Представництво США при ООН передавало іранській стороні, що делегація міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі має негайно залишити Нью-Йорк увечері 28 вересня.

Нові деталі завершення переговорів США та Ірану повідомило Axios із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Нові деталі переговорів США та Ірану

За інформацією видання, катарські посередники намагалися домогтися дипломатичного прориву між Сполученими Штатами та Іраном, однак переговори не дали результату.

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Як зазначає Axios, жодна зі сторін не хотіла йти на поступки.

Ще вранці 28 вересня у Білому домі вважали, що пізніше того ж дня у переговорах з Іраном може відбутися прогрес. Однак уже до полудня стало зрозуміло, що вони зайшли в глухий кут.

Після цього, за словами американського посадовця, Марко Рубіо наказав вимагати від іранської делегації залишити Нью-Йорк.

Увечері 28 вересня представництво США при ООН повідомило представництву Ірану при ООН, що делегація глави іранського МЗС Аббаса Арагчі повинна негайно виїхати з Нью-Йорка.

Другий співрозмовник Axios підтвердив, що американська сторона вимагала від іранської делегації залишити місто.

Водночас він уточнив, що Арагчі й без цієї вимоги мав повернутися до Тегерана ввечері 28 вересня.

— Секретар Рубіо вигнав іранську делегацію, яка затрималася довше, ніж було доречно. Сесія Генасамблеї ООН завершилася, тож настав час їм їхати, — заявив американський посадовець.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що сподівається на наближення завершення війни з Іраном. За його словами, Тегеран зацікавлений у досягненні домовленостей зі Сполученими Штатами.

Президент США зазначив, що отримав відповідну інформацію від Ірану “напряму”, однак подробиць не розкрив.

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