У 2027 році військові витрати Росії можуть сягнути 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд, а в наступні два роки Москва планує зберігати їх майже на такому ж рівні.

Про це пише Bloomberg, аналізуючи новий проєкт російського бюджету та заплановані військові витрати.

Росія різко збільшує військові витрати: що відомо

Згідно з проєктом бюджету, у 2027 році військові витрати РФ мають становити 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд.

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За підрахунками Bloomberg, це більш ніж на 40% перевищує заплановані військові витрати на 2026 рік. Фактичні суми витрат цього року залишаються засекреченими.

Порівняно з роком перед початком війни заплановані на наступний рік військові видатки будуть майже на 380% вищими.

При цьому різкого скорочення витрат у наступні роки не передбачається. У 2028 році вони мають становити 16,6 трлн рублів, а у 2029-му — 16,3 трлн рублів.

Bloomberg зазначає, що така траєкторія суттєво відрізняється від планів Москви роком раніше, коли передбачалося помірніше збільшення військових витрат на тлі прагнення скоротити дефіцит бюджету та відновити виснажені резерви.

Що плани РФ можуть свідчити про тривалість війни

Bloomberg розглядає нові бюджетні показники як одну з ознак того, що Росія готується до продовження війни протягом багатьох років.

Керівник віденської дослідницької групи Re: Russia Кирило Рогов вважає, що нові плани Москви демонструють готовність і надалі вкладати значні ресурси у війну.

— Путін підвищує ставки, — сказав Рогов.

За його словами, Москва сигналізує, що продовжуватиме інвестувати у війну, тоді як перед Європою постає питання, чи готова вона зберігати такий самий рівень підтримки України.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже розпочала додаткову мобілізацію та планує збільшувати залучення іноземців до своєї армії.

За його словами, станом на 28 вересня на території РФ перебували понад 8 тис. військових із Північної Кореї. Ще близько 10 тис. громадян КНДР відбирали для проходження підготовки та подальшого перекидання до Росії.

Президент також заявляв, що РФ планує збільшувати залучення іноземців до війська.

За словами Зеленського, Росія розраховується з Північною Кореєю за військову допомогу технологіями. За технічної підтримки РФ на території КНДР уже розгорнули виробництво ударних безпілотників типу Шахед.

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