Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів за останню добу. Серед цілей були НПЗ, аеродроми, підприємства, ракетно-космічний центр і склад боєприпасів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський повідомив про нові удари по об’єктах у РФ

За словами Зеленського, протягом доби були уражені нафтові об’єкти у Самарському та Волгоградському регіонах РФ.

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Також президент повідомив про результативну роботу в Чорному морі та у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському і Краснодарському регіонах.

We are giving justified responses to Russia’s escalation with our own long-range sanctions. Important results are achieved practically every day. Over the past 24 hours, oil facilities in the Samara and Volgograd regions were hit. Successful operations were carried out in the Black Sea and in the Voronezh, Nizhny Novgorod, Volgograd, Samara, and Krasnodar regions, targeting airfields, industrial facilities, oil refineries, a missile and space center, and an ammunition depot belonging to the occupiers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, Defense Intelligence of Ukraine, Unmanned Systems Forces, Special Operations Forces, and Foreign Intelligence Service for their precision and professionalism. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2026

Серед уражених цілей Зеленський назвав аеродроми, підприємства, НПЗ, ракетно-космічний центр та склад боєприпасів російських військ.

— Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати, — заявив президент.

Президент подякував за проведену роботу воїнам СБУ, ГУР, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій та Служби зовнішньої розвідки.

Генштаб про уражені нафтові об’єкти в РФ

У Генштабі ЗСУ уточнили, що йдеться про нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднефтепереработка у Волгограді та лінійно-виробничу диспетчерську станцію Самара в районі населеного пункту Просвєт.

На території Волгоградського НПЗ після удару зафіксували вибухи та пожежу. Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Там виробляють автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне. За даними Генштабу, завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Пожежу зафіксували й на території ЛВДС Самара. Це великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти, куди вона надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ.

На станції формують експортний сорт нафти Urals, на який, за даними Генштабу, припадає до 50% загального обсягу нафтового експорту РФ. Об’єкт також задіяний у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Результати уражень уточнюються.

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