Вранці 3 жовтня у реанімації Боткінської лікарні в Росії помер Анатолій Кашпіровський – психотерапевт, якого звинувачують у шарлатанстві. Йому було 87 років.

Про це повідомляють російські джерела та згодом підтвердив директор Кашпіровського.

Анатолій Кашпіровський помер: що відомо

За словами сусідів Кашпіровського, останні три місяці він практично не залишав свою домівку та сильно схуд. Лікарі швидкої допомоги приїжджали до нього по два-три рази на тиждень.

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У вівторок, 29 вересня, його стан погіршився і його госпіталізували до Боткінської лікарні зі скаргами на різке зниження тиску. Вже вранці 3 жовтня родичам повідомили про смерть.

Як заявив директор Анатолія Кашпіровського, причиною смерті стала зупинка серця.

Біографія Анатолія Кашпіровського: факти із життя

Анатолій Кашпіровський народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Летичівського району Хмельницької області України.

У 1962 році він закінчив Вінницький медичний інститут. Після цього протягом 25 років працював психіатром у Вінницькій психіатричній лікарні ім. академіка Ющенка. Також деякий час обіймав посаду лікаря Залізничної лікарні у Вінниці. У 1987 році був лікарем-психотерапевтом збірної СРСР з важкої атлетики.

Всесоюзну популярність здобув у 1989 році, коли провів серію “сеансів гіпнозу” на Центральному телебаченні СРСР. Під час телемостів у 1988 та 1989 роках Кашпіровський дистанційно нібито проводив знеболення трьом пацієнткам під час хірургічних операцій.

У 1993 році Кашпіровський розпочав політичну кар’єру в РФ, ставши депутатом Державної Думи від прокремлівської партії ЛДПР Володимира Жириновського. У середині 2000-х років разом із російським колаборантом Володимиром Сальдо намагався ініціювати будівництво сміттєпереробного заводу в Херсоні.

До останніх років Кашпіровський продовжував проводити комерційні виступи, стверджуючи, що його методи лікують близько 500 захворювань — від корекції носа та відновлення зору до пломбування зубів.

Зокрема, у жовтні 2025 року компанія Silver Frame запросила його до Польщі на виступи в рамках зйомок документального фільму для HBO Max, однак варшавський театр Рампа скасував його концерти через спірний характер зустрічей та ризики для іміджу установи.

Ставлення Кашпіровського до війни РФ проти України

Як відомо із відкритих джерел, Анатолій Кашпіровський підтримував кремлівський режим і неодноразово вихваляв російського диктатора Володимира Путіна.

Хоча спочатку Кашпіровський публічно уникав чіткої позиції щодо російської агресії проти України, обравши тактику мовчання, але згодом він виїхав до РФ, де відновив масові публічні виступи.

За даними українських медіа та РНБО, Анатолій Кашпіровський не засудив російську агресію, підтримував зв’язки з колишнім оточенням і продовжував з’являтися в медійному просторі РФ.

Під час одного з виступів на території Росії в жовтні 2024 року між псевдоцілителем та відвідувачем виник конфлікт через питання про Кримський півострів.

На запитання з залу про те, чий Крим, Кашпіровський відповів, що півострів нібито є “радянським”. Після цього глядач спробував зірвати виступ і вирвав мікрофон з рук екстрасенса, що закінчилося викликом поліції.

Фото: Анатолій Кашпіровський

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