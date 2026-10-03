Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які можуть бути залучені до створення супутникової мережі Рассвет. Вона потенційно може стати конкурентом Starlink американської компанії SpaceX.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський закликав ввести санкції проти творців мережі Рассвет

За словами українського президента, Росія за підтримки Китаю прискорила розробку власної супутникової мережі після того, як російські військові почали використовувати Starlink компанії SpaceX у воєнних цілях.

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– Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink, – сказав Зеленський.

За інформацією президента України, супутникова система Рассвет може почати працювати “до кінця цього року або на початку наступного”.

Володимир Зеленський зазначив, що кілька разів звертався до Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти організацій, які беруть участь у створенні цієї системи.

Востаннє це питання, за його словами, порушувалося під час зустрічі з президентом США у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, у серпні заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія прискорила розгортання власної супутникової системи зв’язку Рассвет, яка має стати аналогом американської Starlink.

Москва почала виводити супутники на навколоземну орбіту та планує створити масштабне угруповання.

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