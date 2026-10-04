Дрони атакували Адигею: у районі військового аеродрому Ханська спалахнула пожежа
Атака безпілотників на Республіку Адигея тривала протягом ночі проти 4 жовтня.
Про атаку повідомляє OSINT-паблік Exilenova.
Атака дронів на Адигею 4 жовтня: що відомо
Перші повідомлення про події в районі військового аеродрому Ханська з’явилися близько 05:00.
За інформацією Exilenova, жителі Майкопа повідомляли про атаку дронів та пожежу на військовому аеродромі.
Приблизно через годину OSINT-паблік повідомив, що безпілотники атакували Адигею протягом усієї ночі. Також були оприлюднені фото та відео, на яких видно проліт дронів і пожежу.
Водночас підтвердженої інформації про наслідки атаки та можливі пошкодження аеродрому Ханська наразі немає.
Російська влада ситуацію не коментувала.
Про атаку безпілотників у ніч проти 4 жовтня також заявив мер Москви Сергій Собянін.
Він стверджував, що російські сили ППО нібито збили шість дронів, які летіли на столицю РФ.
Наразі наслідки атаки дронів на Москву 4 вересня уточнюються.
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