Атака безпілотників на Республіку Адигея тривала протягом ночі проти 4 жовтня.

Про атаку повідомляє OSINT-паблік Exilenova.

Атака дронів на Адигею 4 жовтня: що відомо

Перші повідомлення про події в районі військового аеродрому Ханська з’явилися близько 05:00.

Зараз дивляться

За інформацією Exilenova, жителі Майкопа повідомляли про атаку дронів та пожежу на військовому аеродромі.

Приблизно через годину OSINT-паблік повідомив, що безпілотники атакували Адигею протягом усієї ночі. Також були оприлюднені фото та відео, на яких видно проліт дронів і пожежу.

Водночас підтвердженої інформації про наслідки атаки та можливі пошкодження аеродрому Ханська наразі немає.

Російська влада ситуацію не коментувала.

Про атаку безпілотників у ніч проти 4 жовтня також заявив мер Москви Сергій Собянін.

Він стверджував, що російські сили ППО нібито збили шість дронів, які летіли на столицю РФ.

Наразі наслідки атаки дронів на Москву 4 вересня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.