Україна просила країни ЄС збільшити можливості для вивезення аграрної продукції та виділити €1,1 млрд на компенсацію зростання транспортних витрат, однак Варшава та Бухарест не планують розширювати транзит.

Про це повідомляє Politico.

Польща та Румунія відмовилися розширювати транзит українського зерна

Україна звернулася до країн Європейського Союзу із проханням збільшити можливості для вивезення сільськогосподарської продукції на тлі блокади Чорного моря.

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Крім того, Київ просить виділити €1,1 млрд, щоб компенсувати збільшені транспортні витрати.

За словами міністра аграрної політики України Тараса Висоцького, наразі через європейські залізниці, автомагістралі та річкові маршрути вдається вивезти менше половини необхідного обсягу аграрної продукції.

Якщо ситуація не зміниться, цього року в Україні може залишитися до 35 млн тонн зерна.

Висоцький попередив, що через нестачу коштів у аграріїв проблеми можуть позначитися і на наступному врожаї.

— Якщо ситуація збережеться до весни, посівні площі можуть скоротитися навіть на 35–40%, — заявив міністр.

Що відповіли у Румунії та Польщі

У Румунії заявили, що пріоритетом для країни залишаються інтереси власних фермерів.

Міністр сільського господарства Румунії Барна Танцош заявив, що можливості транспортної інфраструктури країни обмежені.

— Ми не можемо подвоїти кількість поїздів, доріг, залізниць і портових потужностей. Що є, те є, — сказав Танцош.

Польське Міністерство інфраструктури також повідомило, що не планує змін, спрямованих на збільшення транзиту української сільськогосподарської продукції.

За наведеними Тарасом Висоцьким даними, за нинішніх можливостей альтернативних маршрутів вивезти необхідні обсяги аграрної продукції не вдається.

Висоцький попередив, що брак коштів у аграріїв може негативно позначитися й на наступному врожаї.

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