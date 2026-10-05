У Непалі завершили активну пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені, яка сталася 26 серпня поблизу кордону з китайським Тибетом. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 1 455 людей, ще 5 285 осіб офіційно вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters.

Непал припинив пошуки зниклих

За даними влади, рятувальникам вдалося врятувати 13 795 людей. Тепер країна переходить від пошуково-рятувального етапу до відновлення постраждалих територій.

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Керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фандіндра Паудель повідомив агентству Reuters, що влада розглядає юридичну процедуру визнання зниклих безвісти загиблими. Це необхідно, зокрема, для того, щоб їхні родичі могли вирішити питання зі страховими виплатами, банківськими рахунками та іншими формальностями.

Голова Національного агентства зі зменшення ризиків та управління надзвичайними ситуаціями Дхарам Радж Упреті заявив, що активні пошуки тіл більше не проводитимуться. Водночас під час відновлювальних робіт рятувальники вилучатимуть знайдені останки, особисті речі та інші цінності.

За необхідності екстрені рятувальні операції все ще проводитимуть.

Нагадаємо, що масштабна повінь завдала значної шкоди інфраструктурі Непалу. Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, сільськогосподарські угіддя та цілі населені пункти.

За оцінками влади, на відновлення та допомогу тисячам людей потрібно майже $5 млрд.

Джерело : Reuters

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