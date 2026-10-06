Колегія Єврокомісії схвалила пакет пропозицій щодо змін до політик ЄС перед наступними розширеннями (pre-enlargement policy reviews) у вівторок, 6 жовтня. Запропоновані зміни мають створити умови для прийняття до складу ЄС нових держав, серед яких Україна.

Про це після засідання єврокомісарів у Страсбурзі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, пише Європейська правда.

ЄК пропонує змінити правила ЄС перед майбутнім розширенням

Єврокомісія пропонує переглянути низку основних правил Євросоюзу, щоб підготувати його до можливого збільшення кількості держав-членів.

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– ЄС може прийняти більшу кількість членів. Але є сфери, де ми бачимо виклики, які нам потрібно вирішити, – заявила Кос.

Затверджений Єврокомісією пакет передусім визначає, яким чином чинна договірна база ЄС та майбутні договори про вступ можуть застосовуватися для підготовки Євросоюзу до розширення та збільшення кількості його членів.

Серед сфер, які можуть створити виклики для розширеного ЄС, Марта Кос назвала верховенство права та основоположні цінності Євросоюзу.

За її словами, у цій сфері пропонують посилити механізми запобігання відступу, включно зі скороченням фінансування або обмеженням права голосу.

– По-друге, ми пропонуємо розглянути цільові механізми для інтеграції сільськогосподарського сектору України, – додала єврокомісарка.

Вона повідомила, що Єврокомісія також запропонує “способи зробити наші інституції компактнішими та здатними ухвалювати рішення швидше”.

Окрему увагу в пакеті приділено поступовій інтеграції країн-кандидатів до ЄС.

За інформацією джерел Європейської правди, які брали участь у підготовці пропозицій, Єврокомісія очікує на принципове затвердження пакета лідерами ЄС до кінця 2026 року. Після цього законодавчі зміни мають схвалити Рада ЄС та Європейський парламент.

Першу дискусію на високому рівні щодо запропонованих змін проведуть під час засідання Європейської ради 15-16 жовтня.

Очікується, що Європейська рада доручить Єврокомісії підготувати відповідні законодавчі проєкти та представити їх для розгляду столицям держав-членів.

Нагадаємо, 28 жовтня колегія Єврокомісії планує затвердити дорожні карти вступу до ЄС для чотирьох країн-кандидатів, які демонструють найвищі темпи євроінтеграції. Йдеться про Чорногорію, Албанію, Україну та Молдову.

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