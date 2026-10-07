Близько двох третин кандидатів від Республіканської партії у конкурентних перегонах до Палати представників і Сенату США намагаються дистанціюватися від президента Дональда Трампа на тлі зниження його популярності, пише Reuters.

Трамп втрачає підтримку республіканців

Агентство проаналізувало протоколи голосувань, публічні заяви та агітаційні матеріали у 62 конкурентних округах. У 41 з них кандидати або розходяться з Трампом у поглядах на окремі питання, або намагаються менше акцентувати на своїх зв’язках із президентом.

Найчастіше розбіжності стосуються конкретних політичних рішень, а не загального курсу Республіканської партії. Зокрема, частина кандидатів виступає проти окремих кроків Трампа щодо Ірану, імпорту яловичини та розвитку центрів обробки даних.

Зараз дивляться

Reuters зазначає, що така тактика дозволяє республіканцям демонструвати лояльність до партії, але водночас намагатися залучити незалежних і поміркованих виборців.

Крім того, щонайменше 12 кандидатів прибрали ім’я, фото або згадки про підтримку Трампа зі своїх передвиборчих сайтів. Інші уникають спільних заходів із президентом або не дають чіткої відповіді, чи хочуть бачити його під час своєї кампанії.

Ці зміни відбуваються на тлі низьких рейтингів Трампа. За останнім опитуванням Reuters/Ipsos, його діяльність схвалюють 32% американців. Серед зареєстрованих виборців демократи випереджають республіканців із результатом 44% проти 37%, а серед незалежних — 37% проти 21%.

Водночас відкрита критика Трампа серед республіканців залишається відносно рідкісною. Це свідчить про те, що президент досі зберігає значний вплив усередині партії, а кандидати намагаються балансувати між підтримкою Трампа та демонстрацією власної позиції перед виборцями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.