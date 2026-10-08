Україна знає про різні контакти між російською та американською сторонами, але не має наміру публічно розкривати їхній зміст.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, 8 жовтня.

Що відомо про діалоги Росії та США

У президента запитали, які економічні домовленості можуть обговорювати представники Росії та США.

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– Нам багато відомо, почну з кінця, про різні діалоги, але про них я публічно і в деталях просто не готовий говорити, – відповів Зеленський.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini заявив, що наразі перспектив для завершення війни в Україні через переговори немає.

За його словами, дипломатичний процес зайшов у глухий кут через умови, які висуває Росія, і які є завідомо неприйнятними.

Держсекретар США наголосив, що війна Росії проти України перебуває у стратегічному глухому куті. Вийти з нього можна або через переговорний процес, або шляхом подальшої ескалації.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий провести нову зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, для організації такої зустрічі спочатку має бути досягнута конкретна офіційна домовленість.

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