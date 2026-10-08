Королівська шведська академія наук оголосила лауреата Нобелівської премії з літератури 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

Лауреат Нобелівської премії з літератури 2026

Нобелівську премію з літератури 2026 отримала канадська письменниця, поетка та філологиня Енн Карсон.

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Як зазначається в офіційній заяві Нобелівського комітету, Енн Карсон відзначили за її сміливу та винахідливу творчість, яка в грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури.

Упродовж усього свого професійного життя Енн Карсон успішно поєднує художній пошук у поезії з науковою викладацькою діяльністю та глибинними класичними перекладами в університетах Північної Америки.

Практично весь літературний доробок канадської авторки сформований на перетині тонкої філологічної завороженості словом та поетичного прагнення відкривати нові смисли й формальні виміри.

Сама письменниця неодноразово наголошувала, що саме етимологія та походження слів слугують для неї головною відправною точкою та натхненням під час створення будь-якого тексту.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили Френсісу Гальцену.

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель за відкриття світлозалежних іонних каналів і розвиток оптогенетики.

Фото: Нобелівський комітет

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