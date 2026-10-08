Сеул відкликає посла з України після конфлікту через публічну заяву президента України Володимира Зеленського про передання військовополонених КНДР.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Південна Корея відкликає посла з України: що відомо

У четвер, 8 жовтня, Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило про рішення відкликати свого посла в Україні Пак Хі Чхана на тлі дипломатичного конфлікту з Києвом.

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Причиною стала суперечка щодо оприлюднення інформації про передання Південній Кореї двох військовополонених із КНДР.

Сеул вимагає від української сторони офіційних пояснень і вибачень не лише через заяву президента Володимира Зеленського, а й через подальше заперечення Києвом існування домовленості про конфіденційність.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон 6 жовтня заявив, що отримав від українського колеги Андрія Сибіги повідомлення, яке, за його словами, містило вибачення. Водночас їхній зміст не виправдав очікувань Сеула.

Після цього південнокорейська сторона попередила про намір вжити рішучих заходів.

8 жовтня МЗС Південної Кореї офіційно оголосило про рішення відкликати посла.

Водночас у Сеулі заявили, що розраховують на врегулювання суперечностей, і продовжать консультації з українською стороною.

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Суперечка виникла після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня. Тоді він повідомив, що Україна передала Сеулу двох військовослужбовців КНДР, захоплених у полон під час бойових дій.

Південна Корея заявила, що сторони домовилися не розголошувати інформацію про передання через ризики для безпеки полонених та їхніх родичів, які залишаються в Північній Кореї.

Київ натомість наголосив, що Зеленський оприлюднив лише факт передання військових, не розкриваючи подробиць операції, та заперечив існування домовленості про нерозголошення саме цієї інформації.

Згодом Сеул зажадав офіційних пояснень і вибачень.

6 жовтня глава південнокорейського МЗС Чо Хьон повідомив, що отримав від Андрія Сибіги повідомлення з вибаченнями, однак назвав їх недостатніми.

МЗС України про трактування Сеулом слів Сибіги

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснив, що український міністр лише висловив жаль через те, що ситуація з полоненими переросла в обмін критичними коментарями.

— Я думаю, ви вже тут загалом відчуваєте різницю між тим, що корейська сторона сказала, і тим, що реально лунало. І це правда, — заявив Тихий.

За його словами, Київ вважає причиною конфлікту різне трактування домовленостей щодо конфіденційності.

Речник також наголосив, що Україна пішла назустріч Південній Кореї, погодившись передати військовополонених на її прохання.

Джерело : Громадське

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