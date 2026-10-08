Президент США Дональд Трамп прокоментував припущення щодо можливого зв’язку смерті співробітниці російської протичумної лабораторії з біологічною зброєю.

Про це повідомляє The Washington Post.

Трамп відповів, чи пов’язана чума в Росії з біологічною зброєю

7 жовтня президента США Дональда Трампа запитали, чи може смерть співробітниці російської лабораторії, яка займається дослідженням чуми, бути пов’язана з біологічною зброєю.

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— Ми незабаром це з’ясуємо, але ми так не вважаємо, — відповів Трамп.

За словами американського президента, російські посадовці запевнили своїх колег зі США, що ситуацію вдалося взяти під контроль.

Водночас Трамп провів паралель із початком пандемії COVID-19 у 2020 році. Він нагадав, що тоді китайська влада спочатку також заявляла про стримування вірусу, перш ніж він спричинив глобальну пандемію.

— Китай небагато говорив, і Росія теж небагато говорить. Але вони заявляють, що взяли ситуацію повністю під контроль, — сказав президент США.

Трамп також висловив розчарування тим, що російська влада не поспішає ділитися інформацією про можливий випадок чуми. Він заявив, що очікує від Москви додаткових відомостей.

— Я щойно зустрівся з нашими фахівцями. У нас є блискучі експерти. Вони знають усе про те, що відбувається. І вся ця інформація проходить через них, — заявив глава Білого дому.

Ймовірні випадки легеневої чуми в Росії: що відомо

Перший випадок ймовірної чуми в РФ зафіксували 2 жовтня, коли в Іркутській області померла 28-річна Дар’я Шипілова — лаборантка Іркутського протичумного інституту.

Жінку госпіталізували з тяжкою пневмонією, однак у медіа з’явилися повідомлення про можливе зараження легеневою чумою.

За однією з версій, 25 вересня Шипілова могла розбити в лабораторії пробірку зі збудником чуми та інфікуватися.

Згодом з’явилася інформація про можливий другий випадок захворювання. За повідомленнями ЗМІ, ще одного працівника лабораторії в Іркутську госпіталізували з пневмонією невідомої етіології.

Через ці повідомлення Всесвітня організація охорони здоров’я запросила у російської влади додаткові відомості.

У відповідь на попередній запит ВООЗ російські органи охорони здоров’я заявили, що останнім часом випадків чуми в Іркутській області не фіксували.

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