Атаковано ще один дата-центр Яндекса у РФ: частина обладнання виведена з ладу
- У ніч проти 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр Яндекса в Калузі.
- Кілька модулів об'єкта повністю вийшли з ладу, можливі перебої в роботі сервісів.
У Калузі (РФ) безпілотники атакували дата-центр Яндекс. Це вже другий об’єкт компанії, уражений за останні дві доби.
Про пошкодження дата-центру повідомила російська компанія Яндекс у коментарі BBC.
У Калузі атакували дата-центр Яндекса 9 жовтня: що відомо
За даними ЗМІ, унаслідок атаки на дата-центр Яндекса у Калузі кілька модулів об’єкта повністю виведено з ладу, через що користувачі можуть зіткнутися з перебоями в роботі сервісів компанії.
У пресслужбі Яндекса підтвердили BBC, що удар зачепив частину інфраструктури дата-центру.
Компанія зазначила, що наразі оцінює масштаби пошкоджень. На місці працюють екстрені служби та фахівці Яндекса.
За даними компанії, безпосередньо на території дата-центру постраждалих немає.
Водночас губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що вночі над трьома муніципальними округами та Калугою нібито збили 26 безпілотників.
За його словами, внаслідок атаки в регіоні постраждали дев’ятеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. При цьому губернатор не повідомляв про пошкодження дата-центру.
Українська сторона атаку на Калугу наразі не коментувала.
Що відомо про попередню атаку на дата-центр Яндекса
У ніч проти 8 жовтня було атаковано дата-центр Яндекса у Рязанській області РФ.
У місті Сасово на території верстатобудівного заводу Саста, де розташований дата-центр, спалахнула масштабна пожежа.
У Яндексі підтвердили пошкодження інфраструктури та повідомили про повну зупинку роботи дата-центру.
Через атаку виникли перебої в роботі Yandex Cloud. Проблеми зачепили обчислювальні потужності, мережі, сховища даних, бази даних та хмарні сервіси. Компанія рекомендувала клієнтам за можливості перенести навантаження до інших зон доступності.
Того ж дня, близько 16:00, у російському сегменті інтернету зафіксували масштабні збої. Користувачі скаржилися на роботу банківських сервісів, торговельних платформ, мобільних операторів та інших сайтів. Водночас прямий зв’язок усіх цих перебоїв з атакою на дата-центр не підтверджено.
8 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна завдала удару у відповідь на російські атаки по українських дата-центрах.
Президент не уточнив, які саме об’єкти стали цілями українських ударів.