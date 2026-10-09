У Калузі (РФ) безпілотники атакували дата-центр Яндекс. Це вже другий об’єкт компанії, уражений за останні дві доби.

Про пошкодження дата-центру повідомила російська компанія Яндекс у коментарі BBC.

У Калузі атакували дата-центр Яндекса 9 жовтня: що відомо

За даними ЗМІ, унаслідок атаки на дата-центр Яндекса у Калузі кілька модулів об’єкта повністю виведено з ладу, через що користувачі можуть зіткнутися з перебоями в роботі сервісів компанії.

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У пресслужбі Яндекса підтвердили BBC, що удар зачепив частину інфраструктури дата-центру.

Компанія зазначила, що наразі оцінює масштаби пошкоджень. На місці працюють екстрені служби та фахівці Яндекса.

За даними компанії, безпосередньо на території дата-центру постраждалих немає.

Водночас губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що вночі над трьома муніципальними округами та Калугою нібито збили 26 безпілотників.

За його словами, внаслідок атаки в регіоні постраждали дев’ятеро людей, п’ятьох із них госпіталізували. При цьому губернатор не повідомляв про пошкодження дата-центру.

Українська сторона атаку на Калугу наразі не коментувала.

Що відомо про попередню атаку на дата-центр Яндекса

У ніч проти 8 жовтня було атаковано дата-центр Яндекса у Рязанській області РФ.

У місті Сасово на території верстатобудівного заводу Саста, де розташований дата-центр, спалахнула масштабна пожежа.

У Яндексі підтвердили пошкодження інфраструктури та повідомили про повну зупинку роботи дата-центру.

Через атаку виникли перебої в роботі Yandex Cloud. Проблеми зачепили обчислювальні потужності, мережі, сховища даних, бази даних та хмарні сервіси. Компанія рекомендувала клієнтам за можливості перенести навантаження до інших зон доступності.

Того ж дня, близько 16:00, у російському сегменті інтернету зафіксували масштабні збої. Користувачі скаржилися на роботу банківських сервісів, торговельних платформ, мобільних операторів та інших сайтів. Водночас прямий зв’язок усіх цих перебоїв з атакою на дата-центр не підтверджено.

8 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна завдала удару у відповідь на російські атаки по українських дата-центрах.

Президент не уточнив, які саме об’єкти стали цілями українських ударів.

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