9 жовтня в Осло оголосили лауреата Нобелівської премії миру у 2026 році.

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

Лауреат Нобелівської премії миру 2026

Нобелівську премію миру 2026 отримала південноафриканська правозахисниця Наві Піллей.

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Як зазначається в офіційній заяві комітету, нагороду присуджено за її зусилля щодо сприяння миру та міжнародному праву.

Норвезький Нобелівський комітет підкреслив, що непохитна відданість Наві Піллей універсальним правовим принципам протягом всієї її тривалої кар’єри слугувала константою у боротьбі за справедливість.

Ключовими етапами її діяльності стали рання робота із захисту Нельсона Мандели та інших борців проти режиму апартеїду в ПАР, а також служба суддею у найважливіших міжнародних трибуналах сучасності.

У Нобелівському комітеті наголосили, що діяльність Наві Піллей дозволила дати надію мільйонам жертв насильства та збройних конфліктів по всьому світу.

На всіх міжнародних та національних посадах вона послідовно відстоювала невідворотність покарання для державних діячів та посадовців за порушення прав людини.

— Наві Піллей притягувала до відповідальності держави та національних лідерів, і давала надію жертвам насильства та конфліктів. На всіх посадах, які вона обіймала, вона наголошувала на відповідальності окремих осіб та держав за дотримання верховенства права, — підсумували в Нобелівському комітеті.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили Френсісу Гальцену.

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель за відкриття світлозалежних іонних каналів і розвиток оптогенетики.

Нобелівську премію з хімії 2026 отримали науковці Анрі Каган із Франції та Кенсо Соаї з Японії.

Фото: Нобелівський комітет

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