Адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Обмеження можуть торкнутися компаній, які надають послуги суду.

Про це повідомляє Reuters.

США запровадили санкції поти МКС

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан засудила рішення Вашингтона та наголосила, що санкції не зупинять діяльність установи.

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Адміністрація Трампа вже тривалий час дотримується ворожої позиції щодо Міжнародного кримінального суду. Раніше США запроваджували обмеження проти прокурорів і суддів МКС.

У заяві державного секретаря США Марко Рубіо, з якою Reuters ознайомилося до офіційного оголошення про санкції, йдеться:

– Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців.

В заяві також зазначається, що “саме тому сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти Міжнародного кримінального суду”.

– Ми заборонимо угоди з цим незаконним судом, позбавивши його ресурсів і паралізувавши його здатність функціонувати, – наголошує держсекретар.

Нажат Шамім Хан у коментарі Reuters заявила, що санкції “повинні бути засуджені”.

– Ці санкції спрямовані на підрив верховенства права на міжнародному рівні та роботи, яку проводить незалежний судовий орган. Наша робота триватиме у всіх справах, у рамках усіх наших розслідувань та судових переслідувань, – наголосила вона.

Рубіо розповів, що санкції розробили так, щоб Міжнародний кримінальний суд і держави, які входять до його складу, могли врахувати занепокоєння американської сторони.

Держсекретар не розкрив додаткових подробиць, проте зазначив, що Міністерство фінансів США видасть низку ліцензій “для захисту американських інтересів”. Імовірно, йдеться про тимчасові винятки з окремих санкційних обмежень.

За його словами, Сполучені Штати відкладали запровадження санкцій, сподіваючись, що МКС і країни, які приєдналися до його установчого Римського статуту, візьмуть до уваги позицію Вашингтона. Однак цього не сталося.

– Або МКС припинить свої погрози, або ми покладемо край МКС. Ми очікуємо, що наші союзники, багато з яких є учасниками МКС і покладаються на американських військовослужбовців у питаннях своєї оборони, стримають суд у межах, – заявив Рубіо.

Він пояснив, що обмеження розробили таким чином, щоб “надати державам-учасницям можливість провести переговори та запропонувати рішення, яке усуне наші побоювання”.

– Якщо ці зусилля не принесуть результату, ми продовжуватимемо вживати відповідних заходів, – резюмував держсекретар США.

Позиція адміністрації Трампа щодо МКС

У вересні стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа підготувала санкції проти всього Міжнародного кримінального суду та планує оголосити про них найближчим часом. У МКС тоді заявили, що вжили заходів для захисту від можливих американських обмежень.

У серпні США оголосили про санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката МКС Абдулая Сейє.

Тоді Рубіо пояснив це рішення “непохитною місією США щодо захисту американців від цього фіктивного суду”.

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