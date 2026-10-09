Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання на американський і світовий ринки мільйонів тонн російського дизельного пального. За словами американського лідера, це має прискорити зниження цін на пальне.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю РФ

– Я щойно завершив надзвичайно успішну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 тис. тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тис. тонн – протягом листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього, – заявив президент США.

За словами Трампа, “з урахуванням стану своїх дизельних нафтопереробних заводів, Росія потім, у найкоротший термін, поставить 3 млн тонн дизельного палива”.

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– Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоносіїв ціни на дизельне паливо для американців і, власне, у всьому світі, знизяться, до рекордно низьких рівнів, і це станеться скоріше, – заявив президент США.

Трамп зауважив, що його головний пріоритет – зниження цін для американців, передусім фермерів, скотарів і водіїв вантажівок.

Американський президент наголосив, що Іран не отримає ядерної зброї.

Що відомо про санкції США проти РФ

Заява Трампа пролунала після підписання ним закону HR 5334 (закон Ліндсі Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану 2026 року).

Документ передбачає посилення санкцій проти російських чиновників, банків і суден, які допомагають обходити обмеження на торгівлю російськими енергоносіями.

Він теж забороняє нові американські інвестиції в Росію та придбання російського суверенного боргу.

Закон передбачає запровадження мит до 100% на товари з країн, які продовжують купувати російську нафту або газ і входять до числа найбільших імпортерів цих енергоносіїв.

Обмеження поширюватимуться й на країни, які сприяють обходу санкцій. Для окремих імпортерів газу передбачені винятки.

Документ теж передбачає розширення обмежень проти російського військового керівництва та посилення контролю за експортом товарів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.

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