У Ростовській області Росії в ніч проти 10 жовтня лунали вибухи — сили протиповітряної оборони відбивали атаку дронів.

Про це губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив у Telegram.

Наслідки атаки на Ростовську область

За його словами, відбиття повітряної атаки розпочалося ще напередодні ввечері. На той момент російська влада заявляла про понад 50 збитих безпілотників.

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У Ростові, за словами губернатора, внаслідок атаки виникла пожежа. Також було пошкоджено залізничний міст, через що рух поїздів в обох напрямках тимчасово зупинили. Згодом залізничне сполучення відновили.

В Азові зафіксували пошкодження двох суден. Крім того, на складських промислових об’єктах тривала ліквідація пожежі.

Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на дані системи супутникового моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS повідомив про атаку на Новошахтинський нафтоналивний термінал у Ростовській області. За його даними, після удару безпілотників на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Остаточні масштаби пошкоджень нафтоналивного термінала та інших об’єктів наразі невідомі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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