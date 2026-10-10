Після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру 2026 року президент США Дональд Трамп звинуватив Нобелівський комітет в упередженості та розкритикував Норвегію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виступ Трампа 9 жовтня на передвиборчому мітингу в Сіракузах, штат Нью-Йорк.

Трамп обурився через Нобелівську премію миру 2026 року

Лідер США Дональд Трамп знову висловив невдоволення через те, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

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Цьогоріч нагороду отримала Наві Піллей, колишня суддя Міжнародного кримінального суду, яка керувала підготовкою доповіді ООН щодо дій Ізраїлю в секторі Гази.

Через кілька годин після оголошення лауреатки Трамп виступив на передвиборчому мітингу в Сіракузах, де різко розкритикував рішення Нобелівського комітету.

— Це незмивна пляма на країні Норвегія та тих людях, які прийняли таке ганебне та бентежне рішення, — заявив американський президент.

Не оминув Трамп і саму лауреатку. Він назвав Піллей маловідомою особою та заявив, що раніше про неї не чув.

— Я ніколи не чув про цю людину. Ніхто не чув, — сказав він.

Після цього президент США почав перераховувати міжнародні конфлікти, у врегулюванні яких, на його думку, відіграв важливу роль.

Зокрема, Трамп стверджував, що допоміг запобігти війнам між Північною та Південною Кореєю, Японією та Північною Кореєю, а також Китаєм і Тайванем.

Однак, як зазначає Reuters, доказів на підтвердження цих заяв він не навів.

Американський президент також звинуватив членів Нобелівського комітету в ідеологічній упередженості.

— Нобелівська премія миру була назавжди дискредитована жменькою радикальних ідеологів, які є антидемократами та справжніми ворогами цивілізації. І ми цього не забудемо, Норвегіє, — заявив Трамп.

За інформацією Reuters, протягом свого президентства Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування через те, що досі не отримав Нобелівську премію миру.

Торік Дональд Трамп також залишився без бажаної нагороди. У 2025 році Нобелівську премію миру присудили венесуельській опозиційній політикині Марії Коріні Мачадо.

Тоді рішення комітету розкритикували в Білому домі.

Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун заявив, що Нобелівський комітет нібито поставив політику вище за мир.

Згодом Трамп розповів про телефонну розмову з Мачадо після оголошення результатів.

За словами американського президента, політикиня сказала, що приймає нагороду на його честь, оскільки він насправді її заслуговував.

Сама Мачадо підтвердила факт телефонної розмови, але її подробиць не розкрила.

Водночас вона публічно присвятила свою Нобелівську премію миру народу Венесуели та Дональду Трампу за підтримку боротьби за демократію.

У січні 2026 року Марія Коріна Мачадо заявила, що хотіла б особисто передати свою Нобелівську премію миру Дональду Трампу як знак вдячності від венесуельського народу.

Однак Норвезький Нобелівський інститут пояснив, що правила нагороди не дозволяють цього зробити.

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