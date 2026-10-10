У Маямі завершилися раніше, ніж планувалося, переговори представників США, України, європейських країн та НАТО. Другий день зустрічей скасували.

Про це повідомив старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

Що обговорювали на переговорах у Маямі

— Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося. Другого дня не буде, повідомляють джерела, — написав журналіст.

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Водночас спеціальний представник президента США Стівен Віткофф заявив, що на зустрічі обговорили шляхи деескалації та припинення війни в Україні.

Учасники розглянули широкий спектр питань, зокрема підготовку до зимового сезону, забезпечення енергетичної стійкості України та експорт зерна. Увагу також приділили гарантіям безпеки, довгостроковим домовленостям, які мають зміцнити безпеку України та Європи й запобігти новим конфліктам.

Крім того, сторони обговорили підтримку післявоєнного відновлення України, її економічного розвитку та європейської інтеграції.

Що відомо про подальші переговори

Віткофф назвав обмін думками продуктивним і зазначив, що зустріч допомогла визначити питання для подальшого опрацювання напередодні наступних переговорів США з Росією.

За його словами, учасники зустрічі підтвердили готовність продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення тривалого миру, який забезпечить стабільність і посилить безпеку.

Водночас у повідомленні Віткоффа не пояснюється, чому переговори завершилися достроково та чи вплинуло це на подальший графік дипломатичних контактів.

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