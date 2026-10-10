У ніч проти 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Самара поблизу селища Просвєт Самарської області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Удар по ЛВДС Самара 10 жовтня: що відомо

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ступінь пошкоджень після нового удару на ЛВДС Самара наразі уточнюється.

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Водночас українські військові підтвердили результати попередньої атаки на цей об’єкт.

Зокрема, 7 жовтня було знищено чотири нафтові резервуари РВС-50000, а на території станції виникла масштабна пожежа.

Що відомо про ЛВДС Самара

Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) Самара розташована поблизу селища Просвєт Самарської області РФ. Це великий нафтовий вузол, який використовують для приймання, зберігання та змішування нафти.

На станцію магістральними нафтопроводами надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

Саме тут змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. За інформацією Генштабу ЗСУ, підприємство також залучене до забезпечення потреб російської армії.

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