Європейський Союз не призупинятиме санкції проти російського дизельного пального та готується остаточно затвердити наймасштабніший від початку повномасштабної війни пакет обмежень проти РФ.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X 10 жовтня.

Каллас про санкції проти російського дизелю

За словами Каллас, призупинення санкцій проти російського дизельного пального дозволяє Москві отримувати додаткові доходи, які вона може спрямувати на продовження війни проти України.

Зараз дивляться

Водночас Європейський Союз не збирається послаблювати обмеження щодо російських нафтопродуктів.

— Призупинення санкцій щодо російського дизельного пального забезпечує Москву додатковими доходами для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не робитиме, — наголосила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії також звернула увагу на посилення російських атак проти України.

За її словами, лише за два дні внаслідок ударів РФ загинули понад 80 мирних українців.

Крім того, Каллас заявила про активізацію російських гібридних атак проти європейських країн, зокрема держав-членів ЄС та союзників НАТО.

Найбільший пакет санкцій проти РФ: що планує ЄС

Каллас повідомила, що 12 жовтня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу планують затвердити наймасштабніший від початку війни пакет санкцій проти російської воєнної машини.

Йдеться про обмеження, які 7 жовтня вже погодили посли держав-членів ЄС.

До санкційного списку планують включити 743 фізичних осіб та 826 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Загалом обмеження можуть охопити 1 569 осіб і підприємств.

У списку фігурують керівники підприємств, які працюють у сферах військового кораблебудування, виробництва підводних човнів, ракетно-космічної техніки, авіаційних двигунів, артилерії, боєприпасів, військових автомобілів та радіоелектроніки.

Серед підприємств, керівників яких пропонували включити до санкційного переліку, згадували Севмаш, Адміралтейські верфі, Мотовиліхинські заводи, структури КамАЗу та інші компанії російського ВПК.

Окремо посли ЄС погодили санкції проти 77 осіб, яких Росія оголосила обраними до Державної Думи від тимчасово окупованих територій України.

Також представники країн Євросоюзу погодили продовження санкційного режиму за поширення та застосування хімічної зброї.

Після остаточного затвердження нові обмеження передбачатимуть заморожування активів, заборону надання коштів та інших економічних ресурсів підсанкційним особам і компаніям.

Для фізичних осіб також діятиме заборона на в’їзд до ЄС та транзит через його територію.

Водночас погодження списків послами ще не означає набуття санкціями чинності. Для цього необхідне остаточне рішення Ради ЄС та публікація відповідних актів в Офіційному журналі Євросоюзу.

Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

За словами американського президента, Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизелю, ще 500 тис. тонн протягом листопада та 1 млн тонн після цього. Згодом Москва нібито зможе поставити ще 3 млн тонн пального.

Трамп пояснив, що така домовленість має прискорити зниження цін на пальне.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував послаблення санкцій проти Росії без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію.

За його словами, додаткові доходи від продажу нафтопродуктів лише заохочуватимуть Москву продовжувати війну.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Росія не запропонувала США жодних поступок у переговорах щодо завершення війни в обмін на послаблення санкцій проти дизельного пального.

На думку експертів, додаткові доходи від експорту нафтопродуктів можуть допомогти Кремлю фінансувати подальшу агресію проти України.

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