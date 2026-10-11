Українські чиновники були здивовані тим, наскільки далеко спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зайшли у своїх пропозиціях Москві. Серед них — можливий продаж частини акцій російської нафтової компанії Лукойл групі інвесторів із Близького Сходу.

Про це пише The New York Times із посиланням на українських посадовців, обізнаних із перебігом дипломатичних переговорів.

США пропонували Росії угоду щодо Лукойлу

За даними видання, наприкінці вересня адміністрація президента США Дональда Трампа відкрила новий дипломатичний канал із Росією. Вашингтон запропонував Москві низку економічних стимулів, які мали схилити її до обмеженого перемир’я — зокрема щодо енергетичної інфраструктури або бойових дій на морі.

Зараз дивляться

Українські чиновники, за словами джерел NYT, були здивовані масштабом поступок, які американські представники були готові обговорювати з Росією.

Серед пропозицій США — продаж частини акцій нафтового гіганта Лукойл у межах багатомільярдної угоди з групою інвесторів із Близького Сходу. Деякі з інвесторів, як зазначає видання, мають ділові зв’язки з американськими переговірниками.

Крім того, Вашингтон повернувся до ідеї розблокування мільярдів доларів російських суверенних активів, заморожених на Заході. Цей крок розглядали як стимул для укладення часткового перемир’я, а не як винагороду за його дотримання.

Ще одна пропозиція стосувалася дозволу Білорусі, союзниці Росії, експортувати калій.

Київ не відкидав ці ініціативи категорично, однак наполягав на гарантіях. Українська сторона пропонувала передбачити дзеркальні виплати на користь України в разі розблокування російських активів, а також гарантії додаткової військової допомоги, якщо Росія порушить перемир’я.

Постачання російського дизеля

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про скасування санкцій щодо експорту російського дизельного пального до квітня. Це сталося після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними NYT, Кремль не запропонував помітних поступок у відповідь. Путін лише заявив про готовність Росії постачати нафту й нафтопродукти на американський та світові ринки.

9 та 10 жовтня у Маямі відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Проте вони залишилися без прориву. Російська сторона також дала зрозуміти, що мирні переговори не відновляться негайно.

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення Вашингтона щодо дизельного пального та заявив, що українську переговорну команду могли використати як ширму на тлі домовленостей між США та Росією.

Зеленський наголосив, що Москва сприймає послаблення тиску як можливість продовжувати війну проти України.

Джерело : NYT

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