У неділю, 11 жовтня, влада Непалу закликала жителів сіл переїхати в безпечніші місця після того, як повінь на річці в центральній частині країни змила кілька будинків та інфраструктурних об’єктів.

Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило, повідомляє Reuters.

Повінь в Непалі: що відомо про наслідки

За даними Національного управління з надзвичайних ситуацій, зв’язок втратили з двома жінками та трьома чоловіками. В армії повідомили, що вдалося врятувати 49 людей. Серед врятованих був іноземець, його громадянство не уточнюється.

Зараз дивляться

За словами представників влади, зсув у селі Чумнубрі округу Горкха, приблизно за 100 км на захід від Катманду, перегородив річку Будхі-Гандакі, що призвело до повені нижче за течією.

Будхі-Гандакі є притокою річки Трішулі. Нижче за течією розташована ще одна її притока, де в серпні через обвал льодовика сталася катастрофічна повінь. Тоді загинули 1 457 людей, тисячі досі вважаються зниклими безвісти.

– Ми попросили жителів, які мешкають уздовж берегів річки нижче за течією, евакуюватися та подбати про власну безпеку, – заявив Дхармендра Кумар Мішра, державний службовець округу Горкха.

За даними Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих, повінь змила близько 12 будинків і два підвісні мости. Також було пошкоджено табір будівельників гідроенергетичного проєкту, звідки потоком винесло частину будівельного обладнання.

Річка, яка несе потоки каламутного бруду, продовжувала прибувати та вже змила автомобільний міст, що з’єднує округ Горкха із сусіднім округом Дхадінг, повідомив Дхарам Радж Упреті, керівник управління.

Національна служба з надзвичайних ситуацій попередила про повінь жителів населених пунктів уздовж річки в округах Горкха, Танахун, Читван, Східний Навалпарасі та Західний Навалпарасі.

– Будь ласка, допоможіть забезпечити своєчасне переміщення людей із районів, яким загрожує небезпека, у безпечні місця та, за потреби, сприяйте пошуково-рятувальним операціям, – ідеться в дописі Національного управління зі зменшення ризиків стихійних лих.

За словами посадовців, до району вже прибули рятувальники армії та поліції. Вони також стежать за ситуацією з гелікоптера.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.